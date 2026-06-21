La verificación de desarrolladores de Android será necesaria para publicar en las tiendas de Samsung, Xiaomi y vivo

Google ha actualizado la hoja de ruta de la verificación de identidad de los desarrolladores de cara a su implementación en los primeros países en septiembre, donde deberán pasar este proceso para poder distribuir sus aplicaciones no solo en Play Store, sino también en las tiendas oficiales de Samsung, Xiaomi, Honor y vivo.

A partir del 30 de septiembre, los desarrolladores que quieran publicar sus aplicaciones en Google Play Store deberán verificar su identidad, una medida que primero se aplicará en Brasil, Indonesia, Singapur y Tailandia.

El objetivo de la verificación es disuadir a los actores maliciosos de publicar en la Play Store, ya que les obliga a usar una identidad real para distribuir ‘malware’, reforzando de esta forma la seguridad del ecosistema Android.

Esta medida se anunció en agosto de año pasado y desde marzo la verificación está abierta para todos los desarrolladores. El plan de Google consiste en iniciar el despliegue en septiembre y extender estas protecciones a nivel mundial para todas las aplicaciones en dispositivos Android certificados en 2027.

Es un esfuerzo que Google realiza junto a socios de la industria, de tal forma que la fase inicial -en los países citados-- requerirá que los desarrolladores estén debidamente verificados para que sus aplicaciones puedan publicarse en Google Play, pero también en los mercados de aplicaciones de Honor y OnePlus, Samsung Galaxy Store, Palm Store, V-Appstore de vivo y GetApps de Xiaomi, como recoge Google en una actualización de su hoja de ruta.

La verificación de identidad tiene dos excepciones: los desarrolladores experimentados que quieran instalar aplicaciones de Android que no ha sido verificadas asumiendo los riesgos, y los estudiantes y aficionados que crean aplicaciones por ‘hobby’ o para aprender, y que normalmente las dirigen a un grupo pequeño de personas, como familiares o amigos.