La UTP inaugura laboratorio y curso especializado para impulsar formación en semiconductores

La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) inauguró el Laboratorio de Diseño de Semiconductores y el Curso Intensivo de Mixed Signal de Semiconductores, el 23 de febrero, en el Edificio de Rectoría del Campus Central Dr. Víctor Levi Sasso de la UTP.

Se detalló que “este esfuerzo es posible gracias a la colaboración con el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (MICI) y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), el valioso apoyo del Centro de Tecnología Avanzada de Semiconductores AIP de la UTP (C-TASC AIP) y del respaldo del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV) de Guadalajara, México”.

Según el reporte, del curso participan 10 estudiantes de la UTP y cinco docentes de diversas universidades y el mismo tendrá una duración de ocho meses, con un total de 610 horas, y no solo fortalecerá competencias técnicas en el diseño de circuitos analógicos, de potencia y de señal mixta; también promoverá el emprendimiento tecnológico, la creación de startups y la generación de propiedad intelectual.

La Dra. Ángela Laguna Caicedo, rectora de la UTP; el Dr. Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de la SENACYT; el Dr. Víctor Sánchez Urrutia, director del CTASC-AIP y la Dra. Susana Ortega Cisneros, directora del CINVESTAV, ofrecieron palabras a los presentes.