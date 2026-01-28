La UE se plantea prohibir el acceso de los menores a las redes sociales

La Unión Europea está considerando seriamente si es tiempo de prohibir que los menores tengan acceso a las redes sociales, justo cuando Francia avanza por ese camino.

La presión ha crecido desde que Australia adoptó la prohibición de menores de 16 años en redes sociales, y Bruselas observa de cerca qué tan exitosa resulta, ante los desafíos legales que enfrenta la medida.

Francia presionó durante meses por una medida similar en la Unión Europea, junto a Dinamarca, Grecia y España, pero finalmente optó por hacerlo por su cuenta.

La cámara baja del Parlamento francés aprobó esta semana un proyecto de ley para prohibir que los menores de 15 años accedan a redes sociales. La medida debe ser votada próximamente en el Senado para convertirse en ley.

En la UE hay toda una serie de normas que regulan el espacio digital, y están en curso varias investigaciones sobre el impacto de las plataformas como Instagram y TikTok en menores.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha defendido imponer una edad mínima, pero antes quiere escuchar a los expertos para definir el enfoque que adopta el bloque de los 27.

- Aplicación bajo prueba -

Un grupo consultivo sobre redes sociales prometido por Von der Leyen para 2025 debe comenzar a funcionar este año.

Su objetivo será aconsejar a la presidenta sobre los pasos que debe tomar la UE para proteger a los niños en internet, indicó un portavoz de la Comisión, Thomas Regnier.

“Estamos dejando todas las puertas abiertas. Vamos a recibir comentarios y luego decisiones” para el futuro, indicó Regnier el martes.

El Parlamento Europeo ha pedido una prohibición de redes sociales para menores de 16 años, y lo mismo planean Malasia, Noruega y Nueva Zelanda.

Otros países no van a esperar a la UE, como Dinamarca, que anunció el año pasado que prohibiría a menores de 15 años acceder a redes sociales.

Cinco países de la UE, incluyendo Francia y Dinamarca, están probando una aplicación de verificación de edad que esperan impida a los niños acceder a contenido nocivo en internet.

- Investigación abierta -

La UE no ha legislado sobre el acceso de los menores a las redes sociales, pero su Ley de Servicios Digitales (LSD) da a los reguladores el poder de obligar a las empresas a modificar sus plataformas para proteger a los niños en internet.

Por ejemplo, la LSD prohíbe la publicidad dirigida a niños.

La UE puede “utilizar la LSD para impactar la forma en que los niños interactúan con redes sociales”, señaló Paul Oliver Richter, del centro de estudios Bruegel.

La UE lanzó investigaciones sobre TikTok, Facebook e Instagram en febrero y mayo de 2024 ante la sospecha de que estas plataformas no hacen lo suficiente para prevenir el impacto negativo en la salud mental de los más jóvenes.

En esas investigaciones, la UE expresó temor al llamado efecto “madriguera”, que ocurre cuando los usuarios reciben contenido basado en un algoritmo, y en algunos casos los lleva a un contenido más extremista.

La UE no ha concluido las investigaciones, aunque un funcionario dijo que los reguladores esperan entregar sus hallazgos preliminares durante el primer semestre del año.

El portavoz Regnier señaló que “para ciertas investigaciones necesitamos más tiempo”, aunque aseguró que “concluiremos estos casos”.