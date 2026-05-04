La serie HONOR 600 impulsa la creatividad con funciones de IA, fotografía nocturna y 2 días de batería

HONOR ha presentado la nueva serie HONOR 600, una nueva generación de su ‘smartphone’ de gama alta dirigida a los creadores que buscan impulsar su creatividad con funciones de inteligencia artificial y una cámara que ofrece mejores fotografías nocturnas.

La serie HONOR 600 hace gala de funciones desarrolladas para impulsar la creatividad de los creadores de contenido, empezando por la tecnología propia ‘Imagen a Vídeo 2.0’, que está impulsada por el primer modelo de generación de vídeo multimodal unificado de la industria, un sistema que integra la generación, edición y comprensión de vídeo en un flujo de trabajo fluido.

Con esta tecnología, los usuarios pueden combinar hasta tres imágenes con instrucciones de lenguaje natural para producir secuencias de vídeo con una duración de tres a ocho segundos. Ofrece control narrativo total de inicio a fin, y acceso a una biblioteca de plantillas cinematográficas.

Un ‘Botón de IA’ dedicado da acceso instantáneo a la generación de vídeo desde la Galería del teléfono, mientras que el ‘Agente de Fotos’ con IA permite realizar ediciones con descripciones en lenguaje natural.

El conjunto de funciones se completa con la edición de ‘Fotos en Movimiento’, que incluye el ‘Borrador de fotos en movimiento’ y el ‘Collage de fotos en movimiento’ para composiciones en 3D dinámicas.

La compañía ha destacado, asimismo, el rendimiento en la fotografía nocturna de la serie HONOR 600. Para ello, ha utilizado una Cámara Nocturna Ultra Clara de 200 MP en un sensor de 1/1,4 pulgadas, que está impulsado por la arquitectura de imagen inteligente AiMAGE de próxima generación de HONOR, que ofrece una combinación de píxeles 16 en 1 con un tamaño de píxel equivalente a 2.24 micrómetros y una sensibilidad a la luz un 24 por ciento mayor mediante la tecnología E2E AI Remosaic.

Una cámara ultra gran angular de 12 MP, un sensor de temperatura de color dedicado y una cámara frontal de 50 MP5 completan la base del sistema de cámara. En el modelo HONOR 600 Pro, una cámara teleobjetivo periscópica de 50 MP con 3,5X eleva el alcance hasta un zoom de120x.

La cámara emplea el sistema SOIS patentado de HONOR con un modelo adaptativo de IA para ofrecer estabilidad en la captura, logrando una estabilización CIPA 6.0 (cámara principal) y CIPA 6.5 (teleobjetivo en el Pro). La fidelidad del color está respaldada con la tecnología AI Color Engine, que corrige inteligentemente el balance de blancos bajo iluminación mixta.

El sistema se complementa con funciones como la fotografía nocturna mejorada por IA en todo el rango de zoom (0.6-10x), el retrato nocturno mejorado por IA con efectos bokeh multiforma (Pro), y ‘SuperMoon 2.0’ en el modelo Pro para composiciones lunares dramáticas con claridad en el primer plano.

DOS DÍAS DE BATERÍA

La serie HONOR 600 está fabricada con un cuerpo ‘unibody’, que ha sido tallado en frío, y presenta un marco de metal mate con acabado satinado, la esquina en R simétrica y el bisel negro más estrecho de la industria, con 0,98 mm. Está disponible en tres colores: naranja, blanco dorado y negro.

La serie integra una batería de 6.400 mAh, la más grande en la historia de la Serie N, sin añadir grosor ni peso respecto a la generación anterior. Utiliza la IA para optimizar la distribución de energía para una resistencia de dos días bajo uso exigente. Tiene, además, soporte para la carga rápida por cable de 80 vatios e inalámbrica de 50 vatios en el modelo Pro, y carga inversa de 27 vtios.

PANTALLA DE 8.000 NITS Y PROCESDADORES QUALCOMM

La serie HONOR 600 llega con una pantalla de 6,57 pulgadas que alcanza los 8.000 nits de brillo máximo, con una tasa de refresco libre de 120 Hz y atenuación sin riesgo de 3.840 Hz. El modo luz solar mantiene la claridad en exteriores, y la tencología de pantalla HONOR Eye Comfort equilibra este brillo con comodidad visual a largo plazo.

Los ‘smartphones’ cuentan con protección ofrece resistencia al agua y al polvo IP68, IP69 e IP69K, junto con la certificación SGS 19 de cinco estrellas en rendimiento ante caídas y aplastamientos. Su rendimiento, además, está respaldado por Qualcomm: HONOR 600, llega con procesador Snapdragon 7 Gen 4, y HONOR 600 Pro, con procesador Snapdragon 8 Elite.

La compañía ha destacado la interconexión de la serie HONOR 600 con el ecosistema de Apple, gracias al sistema OneHop, que permite la sincronización de notificaciones entre HONOR e iPhone, compartir archivos con un toque con iPhone y Mac, compartir puntos de acceso y visualización de mensajes de Apple Watch. Además, las notas de HONOR y los archivos del teléfono son accesibles en Mac como archivos locales.

HONOR 600 está disponible en distintas configuraciones: 8GB de memoria RAM y un almacenamiento de 256GB o 512GB, por un precio que parte de los 599 euros. Por su parte, el modelo HONOR 600 Pro se encuentra disponible por 999 euros con una configuración de 12GB de RAM y 512GB de capacidad interna.