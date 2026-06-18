La Senacyt anuncia cursos virtuales gratuitos sobre inteligencia artificial, ciberseguridad y tecnologías emergentes

La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) informó sobre la disponibilidad de una serie de cursos virtuales gratuitos en español enfocados en tecnologías críticas y emergentes, dirigidos a personas interesadas en ampliar sus conocimientos sobre las innovaciones que impactan distintos sectores de la economía y la sociedad.

La iniciativa se desarrolla en alianza con el Krach Institute for Tech Diplomacy at Purdue University y forma parte de la plataforma educativa Tech Diplomacy Academy, orientada a la formación de líderes, profesionales, estudiantes y ciudadanos en temas relacionados con el desarrollo tecnológico.

Se detalló que los contenidos fueron originalmente desarrollados en inglés y posteriormente traducidos al español para ampliar el acceso de la población panameña y de otros países de habla hispana.

La oferta académica incluye cursos sobre inteligencia artificial, ciberseguridad, computación cuántica, semiconductores, infraestructura digital, tecnologías espaciales, biotecnología y diplomacia tecnológica, entre otros temas.

La entidad señaló que el fortalecimiento de capacidades en áreas vinculadas con las tecnologías emergentes puede contribuir a la innovación, la transformación digital y la formación de talento especializado para una economía basada en el conocimiento.

Los cursos son autogestionados, por lo que los participantes pueden avanzar a su propio ritmo desde cualquier lugar con acceso a internet. Al completar los módulos establecidos, los estudiantes podrán obtener certificados de finalización avalados por Purdue University.

De acuerdo con la Senacyt, esta iniciativa forma parte de una alianza estratégica con el Krach Institute for Tech Diplomacy at Purdue University para impulsar el desarrollo de capacidades nacionales en tecnologías emergentes y promover la formación de talento para los desafíos de la transformación digital.