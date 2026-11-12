La saga del videojuego “Grand Theft Auto” en cifras

“Grand Theft Auto VI”, la nueva entrega de la saga de gánsteres de Rockstar, está disponible en tiendas este jueves, una semana antes del lanzamiento oficial el 19 de noviembre, cuando finalmente se podrá jugar con él.

Estas son las principales cifras de la saga que, desde su creación en 1997, está arrasando.

- 480 millones -

El número de juegos vendidos por la serie desde su lanzamiento.

Solo “GTA V”, lanzado en 2013, vendió cerca de 235 millones de unidades, según resultados de Take-Two Interactive, la empresa matriz de Rockstar, publicados el lunes.

Esta entrega, editada para tres generaciones de consolas (PlayStation 3/XBOX 360, PlayStation 4/XBOX One y PlayStation 5/XBOX Series) y en PC, se trata del segundo videojuego más vendido de la historia, solo por detrás de “Minecraft”.

Los juegos de GTA, a diferencia de la mayoría de títulos donde los protagonistas son héroes o guerreros, permiten encarnar a forajidos o exconvictos que cometen infracciones en una gran ciudad, perseguidos por las fuerzas de seguridad.

- 17 -

El número de títulos que tendrá la saga con el lanzamiento de “GTA VI”, incluyendo las expansiones y “GTA Online”.

- 3 -

El número de días que necesitó “GTA V” para superar los 1.000 millones de dólares de ingresos en 2013, convirtiéndose en el producto de entretenimiento que más rápido alcanzó ese monto, según Take-Two Interactive. La película “Avengers: Endgame” se demoró cinco días para lograrlo.

- 212 -

Es el tamaño, en gigabytes, de “GTA VI”, lo que lo convierte en uno de los videojuegos más pesados en su lanzamiento.

El tiempo de descarga va de decenas de minutos a varias horas, según la calidad de la conexión.

Para evitar saturar los servidores, Rockstar estableció una estrategia escalonada que permite descargarlo durante nueve días antes del lanzamiento.

- 13 -

El número de años que pasaron desde la salida de “GTA V”, en septiembre de 2013, y el de esta nueva entrega, el 19 de noviembre de 2026.

La comercialización de “GTA VI”, inicialmente prevista en otoño de 2025, se retrasó hasta finales de mayo y luego hasta noviembre de 2026.

Para entender el nivel de impaciencia de los seguidores de la saga, es necesario saber que entre el primer juego y el último hasta la fecha “GTA V” pasaron 16 años.

- 6 -

El número de personajes femeninos jugables en la saga, presentes en el primer título lanzado en 1997 y en la versión para Game Boy Color de GTA 2 (2000), antes de la llegada de Lucía, una de las protagonistas de “GTA VI”.

- 90 -

La cantidad de videos que muestran secuencias de la fase de desarrollo de “GTA VI” que fueron robados y filtrados en línea en 2022.

- 4.000 -

El número de artículos escritos sobre el juego hasta 2009, según el Guinness World Records, que lo calificó como “la serie de videojuegos más controvertida del mundo”, una categoría que según los expertos en línea fue inventada únicamente para GTA.

- 75 -

El número de kilómetros cuadrados del mapa de “GTA V”, que se sitúa en la ciudad ficticia de Los Santos y sus alrededores.

Esta zona es, con diferencia, la mayor de la saga GTA, aunque mucho más pequeña que en otros videojuegos de mundo abierto.

Para “GTA VI”, Rockstar prometió un mapa el doble de grande, para albergar la ciudad de Vice City y el estado ficticio de Leonida, con claras inspiraciones de Miami y Florida.

- 861 -

El número de actores que participaron en el doblaje de “GTA IV”, según la edición 2009 del Guinness World Records. Los títulos de la saga cuentan con voces de estrellas como el rockero Axl Rose, el actor Samuel L. Jackson o el rapero y actor Ice-T.