La próxima entrega de Football Manager 2026 tendrá licencia FIFA para competiciones como la Copa Mundial de la FIFA 26

Sega ha anunciado que la próxima entrega del juego de simulación de gestión de fútbol, Football Manager 2026, integrará por primera vez una licencia de la FIFA para agregar competiciones oficiales, como es el caso de la Copa Mundial de la FIFA 26.

El lanzamiento de Football Manager 2026, el juego basado en la toma de decisiones estratégicas para el fútbol, como fichajes de jugadores o tácticas y manejo de la plantilla, está previsto para el próximo martes 4 de noviembre, cuando llegará a todas las plataformas a nivel global, tanto para PC como para consolas Xbox y PlayStation, aunque para Nintendo Switch se demorará hasta el 4 de noviembre.

Ante este lanzamiento inminente, Sega ha dado a conocer que el nuevo juego dispondrá de su primera colaboración oficial con FIFA, gracias a un acuerdo plurianural entre la compañía de videojuegos y el organismo rector de fútbol mundial, tal y como ha compartido en un comunicado en la web de Football Manager.

En concreto, este acuerdo se traduce en que el juego dispondrá de licencias oficiales para acoger las mayores competiciones de la FIFA en la serie Football Manager, incluida la Copa Mundial de la FIFA 26, que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos. También se podrá jugar con la Copa Mundial Femenina de la FIFA y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

Para ello, Sega ha explicado que introducirán un módulo de Gestión Internacional renovado y jugable en Football Manager 2026, aunque este llegará en una Actualización de Contenido el próximo año para todas las versiones del título, incluidas las de Consolas y la ‘Touch’ de Apple Arcade.

La compañía ha indicado que ofrecerá más detalles completos de las características de estas competiciones próximamente, pero ha adelantado que para la Copa Mundial de la FIFA 2026, se incluirán los kits oficiales de los 48 equipos junto con los gráficos de transmisión y la marca del torneo.