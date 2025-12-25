La promesa del dispositivo con IA que desterrará al smartphone y hará todo por nosotros

Al tiempo que avanzan las capacidades de la inteligencia artificial (IA) generativa y agéntica, las empresas de consumo han anticipado la llegada de un dispositivo distinto del 'smartphone' que hará todo por el usuario desde la comodidad de la interacción con la voz.

AI Pin se presentó a finales de 2023 como un dispositivo que se engancha a la ropa, sin pantalla y potenciado con IA con el que la compañía Humane buscaba reemplazar los teléfonos móviles en la comunicación y gestión de tareas del día a día.

Dotado de una cámara, un altavoz y distintos sensores, ofrecía una interacción mediante la voz, el tacto, gestos o a través de una pantalla láser con resolución 720p que se proyectaba en la palma de la mano para atender las peticiones del usuario.

Este dispositivo no convenció a los consumidores, quienes se quejaban de que ofrecía respuestas lentas, la información no era fiable y su batería no tenía la autonomía esperada, y tras la adquisición de Humane por parte de HP, dejó de funcionar en febrero del presente año.

En 2024 también se conoció Rabbit r1, un dispositivo de bolsillo impulsado por IA generativa que funcionaba como un asistente y unificaba en una única interfaz las diferentes aplicaciones instaladas en el 'smartphone' para administrarlas y utilizarlas mediante comandos de voz.