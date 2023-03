La presencia de mujeres en el área de ciberseguridad crece un 150% en la última década

La presencia femenina en el ámbito de la tecnología y, en concreto, de la ciberseguridad se ha multiplicado en los últimos 10 años, con un aumento de hasta un 150 por ciento, según datos registrados por la compañía de ciberseguridad Cybersecurity Ventures.

En los últimos años un gran número de mujeres se han interesado por esta especialización o han logrado ocupar diferentes roles en empresas dedicadas a este ámbito a nivel mundial, según el estudio realizado por la marca.

En este sentido, tal y como recoge la empresa de neutralización automática de ciberataques TEHTRIS, las mujeres ocuparon el 25 por ciento de los puestos de ciberseguridad a nivel mundial en 2022, frente al 20 por ciento en 2019 y alrededor del 10 por ciento en 2013.

En suma, estas cifras se traducen en un aumento de la presencia de la mujer en el sector de la ciberseguridad del 150 por ciento en los últimos 10 años. Si bien se espera que esta cifra crezca con los años, las predicciones más optimistas señalan que las mujeres representarán el 30 por ciento del empleo en seguridad en 2025. Seis años después, en 2031, se espera que aumente hasta el 35 por ciento de las trabajadoras en este sector.

Desde TEHTRIS señalan que, en base a datos de LinkedIn, actualmente los pefiles tecnológicos están presentes en la lista de los 25 empleos con mayor crecimiento en España. Entre ellos, los enfocados a puestos de ingeniería de sistemas en la nube, DevOps engineer e ingeniería de ‘software’.

Sin embargo, los registros apuntan a que las mujeres con perfiles como el de ingeniería de ciberseguridad aún encuentran barreras para desempeñar sus conocimientos profesionalmente. Tanto es así que las empresas no ofrecen suficientes oportunidades a las mujeres, ya su contratación en el perfil de analista en ciberseguridad tan solo es de 14 por ciento.

Peor es la situación en la que se encuentran las profesionales dedicadas a la ingeniería de ciberseguridad, cuyo porcentaje de contratación alcanza el 7 por ciento.

Continúan los techos de cristal

A pesar de estos registros negativos, estos no son comparables con los detectados en los puestos directivos. De los 500 puestos de director de Seguridad de la información (CISO), solo 85 están ocupados por mujeres en las empresas que forman parte del ranking Fortune 500 de Cubersecurity Ventures. Esto representa el 17 por ciento de los puestos disponibles.

Otro informe relacionado con este aspecto, ‘Women in IT and Cybersecurity’, apunta a que la principal barrera para trabajar e TI y ciberseguridad desde la perspectiva de las mujeres continúa siendo la percepción propia de que su formación es inadecuada o la falta de fe en sus capacidades.

De cara al futuro, TEHTRIS indica que más de dos tercios de las mujeres relacionadas con este ámbito ven la ciberseguridad como algo atractivo y más de la mitad de las estudiantes muestran interés en esta carrera.

Con relación a las experiencias de las profesionales que actualmente se dedican a este campo, la compañía puntualiza que el 92 por ciento de las mujeres están satisfechas con su trabajo en ciberseguridad e insisten en que volverían a dedicarse a ello si se diera la oportunidad.