La NASA vuelve a postergar misión de astronautas a la Luna

21 de febrero de 2026 - 13:51 (UTC - 5)

El director de la NASA, Jared Isaacman, descartó este sábado que el lanzamiento de la misión Artemis 2 se realice en marzo, debido a problemas técnicos con el cohete, diseñado para transportar astronautas alrededor de la Luna por primera vez en más de 50 años.

Con este anuncio, el lanzamiento, que ya tiene años de retraso, se verá postergado al menos hasta el 1 de abril.

El aplazamiento se produce al día siguiente de un anuncio optimista de la NASA, que había fijado la fecha del 6 de marzo para el lanzamiento, tras un importante ensayo general aparentemente exitoso.

Sin embargo, ingenieros de la agencia identificaron durante la noche un fallo en el flujo de helio en una de las etapas del cohete, explicó Isaacman en X.

“Sea cual sea el desperfecto”, obligará a la agencia espacial estadounidense a devolver el cohete al edificio de ensamblaje, lo que “descarta la ventana de lanzamiento” prevista para marzo, dijo el nuevo administrador de la NASA.

“Entiendo que la gente esté decepcionada”, continuó, mientras establecía un paralelismo con los reveses sufridos durante el primer programa lunar Apolo.

“En la década de 1960, cuando la NASA logró lo que la mayoría creía imposible, y lo que nunca se ha replicado desde entonces, hubo muchos reveses”, recordó.

La misión Artemis 2 será el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna desde la finalización del programa estadounidense en 1972, que llevó a los primeros y únicos humanos a la superficie lunar.

Participarán tres estadounidenses y un canadiense.

Durante este vuelo de prueba, la tripulación orbitará el satélite natural de la Tierra sin alunizar y probará el equipo como preparación para la siguiente misión, Artemis 3, que marcará el regreso de los estadounidenses a la superficie de la Luna, con el objetivo de establecer una presencia duradera.

Su misión será pionera en varios aspectos, ya que será el primer vuelo lunar en el que participen una mujer, un hombre negro y un canadiense.

Su lanzamiento tendrá lugar desde Cabo Cañaveral, Florida.