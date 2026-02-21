Fallece Willie Colón, ícono mundial de la salsa, a los 75 años

El reconocido salsero Willie Colon falleció este 21 de febrero a los 75 años, según confirmó su familia mediante un comunicado difundido en las redes sociales oficiales del artista.

El artista, el pasado miércoles 18 de febrero, tras presentar complicaciones respiratorias, fue ingresado de urgencia en el Lawrence Hospital, ubicado en Bronxville, Nueva York, donde permanecía bajo atención médica.

Willie Colón fue considerado un ícono de la salsa y una de las figuras más influyentes del género, destacándose como cantante, trombonista, compositor y productor. A lo largo de su trayectoria dejó una huella imborrable en la música latina, consolidándose como referente de varias generaciones.