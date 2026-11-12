La industria de la IA reevalúa su futuro sin Jensen Huang en Nvidia

Jensen Huang llegó a parecer una "estrella de rock" en el mundo de la inteligencia artificial, pero ahora esa industria sopesa cómo seguir adelante sin el director ejecutivo de Nvidia, la compañía insignia de los chips en el mundo.

Antes de su dimisión el jueves, tras conocerse detalles sobre sus relaciones extramatrimoniales, incluso con una supuesta espía china, Huang se había posicionado como gran impulsor de la IA tanto en el ámbito político como en el financiero.

No en vano, la compañía se ganó el apodo de "banco central de la IA".

Huang tejió estrechos lazos con el presidente Donald Trump, a quien acompañó a Pekín a principios de este año para reunirse con el mandatario chino, Xi Jinping.

Y mientras otros ejecutivos pedían ralentizar el desarrollo de la IA por motivos de seguridad, Huang presionaba para seguir adelante a toda máquina.

Algo que quizá no sorprenda al tratarse del jefe de una empresa que ha invertido miles de millones en compañías, centros de datos y acuerdos de chips de los que espera obtener beneficios.

Esos esfuerzos suscitaron preguntas sobre los llamados acuerdos circulares, lo que puso en relieve la posible fragilidad de las actividades de financiación de Nvidia.

Entre esos acuerdos estaba una garantía de financiación de más de 100.000 millones de dólares para un nuevo centro de datos en Ohio destinado a OpenAI, creadora de ChatGPT.

Nvidia también se comprometió a comprar acciones por valor de 10.000 millones de dólares en la próxima salida a bolsa de Anthropic, que tendrá lugar la semana que viene.

- ¿Estabilidad o caos? -

El crecimiento de la empresa diseñadora de semiconductores parece estar sobre una base sólida, al menos por ahora.

"Se espera que la posterior transición formal del director ejecutivo y los cambios organizativos empiecen a afectar al desarrollo de productos y a la competitividad de Nvidia no antes de 2028", escribió en X Ming-Chi Kuo, analista de TF International Securities.

La directora financiera de Nvidia, Colette Kress, fue nombrada directora ejecutiva interina el jueves.

Pero cabe esperar "caos", advirtió Gary Marcus, veterano crítico de la industria tecnológica en un artículo en línea.

"Está claro que las cosas no volverán a ser iguales, ni para Nvidia ni para la industria de la IA (...) El mercado podría desplomarse", señaló.

Huang persuadió a Trump para que permitiera la venta de algunos de los chips de gama alta de Nvidia a China, pese a las rivalidades entre ambos países y los controles de exportación existentes.

Huang ya estará presente cuando el presidente estadounidense se reúna con Xi la semana que viene en la cumbre de APEC en Shenzhen.

El ejecutivo aceptó declarar a puerta cerrada ante el Congreso, según el representante republicano John Moolenaar.

En una nota publicada el jueves, el analista Dan Ives calificó todo el episodio de "momento de mala imagen" para Huang.

La dimisión de Huang también supone una oportunidad para el sector.

"Otros líderes tecnológicos estadounidenses van a tener que intervenir ahora", escribió Ives, quien destacó a los altos directivos de Microsoft, Google y Apple, entre otros.