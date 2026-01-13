La IA impulsa una nueva era de autoanálisis médico

Desde auriculares que detectan signos tempranos de alzhéimer hasta dispositivos que estudian señales de estrés postraumático o identifican descargas cerebrales vinculadas a la epilepsia, la inteligencia artificial (IA) se usa cada vez más para facilitar el autoexamen de enfermedades.

“La razón por la cual la medicina preventiva no funciona ahora es porque no quieres ir al médico todo el tiempo para hacerte pruebas”, dijo Ramses Alcaide, cofundador y director ejecutivo de la startup Neurable. “Pero, ¿qué tal si supieras cuándo es el momento en que necesitas ir a la consulta?”.

Anillos, brazaletes y relojes inteligentes -omnipresentes en el Consumer Electronics Show (CES) en Las Vegas la semana pasada- ya pueden monitorear frecuencia cardíaca, presión arterial y niveles de glucosa, con distintos niveles de precisión.

Estos dispositivos tienen gran demanda entre los consumidores. Un reciente estudio publicado por OpenAI mostró que más de 200 millones de usuarios usan ChatGPT cada semana para buscar información sobre temas de salud.

OpenAI incluso lanzó un chatbot que puede basarse en los historiales médicos del usuario y otros datos recopilados por dispositivos portátiles, con su consentimiento, para fundamentar sus respuestas.

Con la tecnología de electroencefalograma (EEG), Neurable desarrolló un auricular que graba y descifra la actividad cerebral.

El modelo actualmente a la venta permite identificar señales de fatiga mental y sugerir una pausa. Neurable también trabaja en auriculares para optimizar el rendimiento de los “gamers”.

Además, está desarrollando una función que compara los datos con el historial del usuario y puede detectar una desviación, posible indicio de una patología, explica Alcaide.

“El Apple Watch puede detectar el Parkinson, pero solo puede detectarlo una vez que ya tienes un temblor”, dijo Alcaide. Pero en ese momento, “tu cerebro lleva combatiendo ese Parkinson hace más de 10 años”, explicó.

Con la tecnología del EEG “puedes detectar estas cosas incluso antes de ver síntomas físicos. Y este es solo un ejemplo”, refirió.

Detección temprana de síntomas

Algunos tienen dudas sobre las capacidades de algunos de estos dispositivos personales.

“No creo que un dispositivo de EEG portátil sea lo suficientemente confiable”, dijo Anna Wexler, profesora de la Universidad de Pensilvania que estudia productos de detección para consumidores, aunque reconoce que “la IA ha ampliado las posibilidades de estos dispositivos”.

Aunque el producto de Neurable no puede ofrecer un diagnóstico propiamente dicho, sí puede servir de alerta. También puede detectar signos de depresión y un desarrollo temprano de la enfermedad de Alzheimer.

Neurable trabaja con el ejército de Ucrania para evaluar la salud mental de soldados en el frente de la guerra con Rusia, así como exprisioneros de guerra, con el fin de detectar trastornos de estrés postraumático (TEPT).

La startup francesa NAOX, por su parte, desarrolló unos auriculares EEG conectados a una pequeña caja que puede ayudar a pacientes con epilepsia.

Más que detectar convulsiones, que en general son “muy raras”, el dispositivo reconoce “picos”: descargas eléctricas anómalas y rápidas en el cerebro que son características de un cuadro epiléptico y “mucho más difíciles de ver”, explicó Marc Vaillaud, director de innovación de NAOX y médico de formación.

El dispositivo de NAOX —autorizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA)— está diseñado para usarse por la noche y puede registrar varias horas de datos por sesión.

La empresa trabaja con los hospitales Rothschild y Lariboisière de París para tratar de comprender mejor los vínculos entre estos “picos” cerebrales y la enfermedad de Alzheimer, vínculos que han sido planteados en publicaciones científicas.