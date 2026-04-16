La IA ayudó a Google a bloquear millones de “anuncios maliciosos”

Google afirmó este jueves que las herramientas que utilizan la inteligencia artificial Gemini le ayudaron el año pasado a frustrar unos 8.200 millones de anuncios en línea que infringían sus políticas.

“Realmente nos hemos sumergido en la tarea de repensar nuestros sistemas utilizando la IA”, declaró a periodistas Keerat Sharma, vicepresidente de privacidad y seguridad publicitaria de Google.

“Nuestros modelos más recientes comprenden mejor nuestra intención, lo que nos ayuda a detectar contenido malicioso y bloquearlo de manera preventiva, incluso cuando ha sido diseñado para eludir las detecciones”, destacó.

Un Informe Anual de Seguridad Publicitaria, publicado por Google, indicó que los sistemas del gigante de internet interceptaron más del 99% de los anuncios que violaban sus normas antes de que fueran mostrados a los usuarios en línea.

“Nuestro objetivo es detener las malas prácticas antes de que lleguen a exponerse ante cualquier usuario”, afirmó Sharma.

En 2025, Google realizó 35 modificaciones de sus políticas publicitarias mediante actualizaciones destinadas a mantenerse al día con las tendencias cambiantes en el ámbito del marketing fraudulento, explicó Sharma.

Las herramientas del sistema publicitario, potenciadas por Gemini, analizaron cientos de miles de millones de “señales” —tales como la antigüedad de las cuentas de los anunciantes, su comportamiento y los patrones de sus campañas— para determinar si existían anomalías, detalló.

“Dimos un paso atrás y replanteamos a fondo la manera en que queríamos construir la seguridad publicitaria, adoptando una perspectiva que partiera desde los cimientos”, comentó Sharma.

“Gracias a Gemini, hemos podido tomar esa distancia y combinar cientos de miles de millones de señales para lograr una comprensión mucho más profunda de cuál es la verdadera intención de un anunciante, basándonos en la suma de toda la información que poseemos sobre él”, señaló.

“El conjunto de estos elementos nos brinda una perspectiva sumamente matizada sobre si la intención de un anuncio específico es positiva o potencialmente perjudicial”.

Cuando actores malintencionados recurren a la IA generativa para crear anuncios engañosos a gran escala, Gemini ayuda a detectarlos y bloquearlos en tiempo real, informó Google.

Entre las tácticas publicitarias prohibidas por las políticas de Google se incluyen los “deepfakes”, es decir la apropiación indebida de imágenes de personas para que parezcan reales.

Otra capa de defensa en el sistema publicitario de Google es la verificación de los anunciantes.

“La verificación es una herramienta que utilizamos para garantizar que el anunciante sea, efectivamente, una entidad legítima”, explicó Sharma.