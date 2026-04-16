Mulino defiende auditorías y pide investigaciones sin impunidad

Este jueves 16 de abril el presidente José Raúl Mulino reafirmó que respeta la independencia de poderes. El mandatario defendió las auditorías realizadas y pidió investigaciones sin impunidad ni selectividad.

El gobernante expresó que “soy un hombre de derecho y creo en la independencia de poderes, fui criticado a la hora de elegir a un Procurador por muchos que hoy lo defienden. El Contralor ha hecho un gran trabajo para poner las cuentas al día, entregar las auditorias y llevar las cosas en orden”.

En este sentido, Mulino recordó que ha puesto más de 350 denuncias penales “por irregularidades encontradas y el pueblo necesita respuesta de las autoridades competentes”.

“Créamelo he sido muy respetuoso de esto temas y nadie puede decir que el presidente Mulino está persiguiendo a alguien, el que tiene un lio es porque se lo buscó”, agregó.

Mulino resaltó que “comparto el enorme sentimiento de impunidad y de selectividad. Según el periodo de gobierno en el que actuaron esos funcionarios, todos debe ser investigados y juzgados a tiempo como la ley exige sin abusos ni complicidades”.

“Tanto el Contralor como el Procurador son funcionarios muy necesarios y ambos tienen sus competencias muy limitadas en la Constitución”, concluyó el presidente.