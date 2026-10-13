La IA amenaza con cambiar “las reglas del juego” de las armas biológicas

La amenaza de la IA podría cambiar “las reglas del juego” en el ámbito de las armas biológicas, advirtió este martes el jefe de los servicios de inteligencia británicos, el MI5.

“En pocas palabras, la historia de la humanidad nunca nos ha proporcionado la experiencia de enfrentarnos a un actor más inteligente que nosotros. Capaz de pensar mejor que nosotros. Esto es realmente una novedad”, afirmó Ken McCallum, al presentar el informe anual sobre los desafíos de seguridad en el Reino Unido.

Según McCallum, el MI5 ya ha detectado a sospechosos que utilizan la inteligencia artificial para mejorar sus labores de reconocimiento y sus métodos de ataque, como los drones pilotados mediante IA.

La inteligencia artificial tiene “el potencial de cambiar las reglas del juego respecto a las armas biológicas existentes o incluso nuevas”, insistió, y anunció la creación de un nuevo centro de evaluación de estas amenazas.

McCallum reveló que el Reino Unido destina actualmente más recursos a combatir amenazas procedentes de países extranjeros que durante la Guerra Fría.

“Rusia sigue siendo el agresor número uno”, avisó.

“El ejército y los servicios de inteligencia rusos multiplican sus intentos de guerra híbrida”, añadió el jefe de la inteligencia británica.

El lunes, el primer ministro británico Andy Burnham estimó que el incidente ocurrido a finales de septiembre cerca de la base militar de Fairford, utilizada por Estados Unidos en la guerra contra Irán, ha sido “casi con toda seguridad dirigido” por los Guardianes de la Revolución. La república islámica lo niega.