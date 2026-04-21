La digitalización redefine la convivencia en el hogar y plantea nuevos desafíos para la privacidad

Tecnologías como la inteligencia artificial (IA), los robots y la realidad virtual transformarán radicalmente el tiempo compartido en familia en la próxima década, e incluso se convertirán en un nuevo miembro del hogar, lo que introducirá nuevos riesgos en los hábitos cotidianos.

Los cuentos narrados por IA, las mascotas virtuales y las celebraciones por videollamada son ejemplos de la manera en que la tecnología ya se ha introducido en los hogares, con la previsión de que las personas pasen sus vacaciones en entornos de realidad virtual e, incluso, den la bienvenida a los robots como nuevos miembros de la familia.

Según un reciente estudio de Kaspersky, el 81 por ciento de los encuestados a nivel mundial cree que la digitalización transformará radicalmente el tiempo compartido en familia en la próxima década.

Los datos más locales indican que para casi un tercio de los encuestados en España (31%) los cuentos para dormir narrados por IA se convertirán en algo habitual, y para el 24 por ciento de las familias españolas, los niños podrían preferir mascotas digitales antes que reales.

Del mismo modo, el 22 por ciento cree que las celebraciones familiares a través de videollamada acabarán siendo la norma, y tan solo un 7 por ciento se imagina disfrutando de vacaciones en realidad virtual.

Asimismo, el 41 por ciento de los encuestados en España cree que los robots formarán parte de la familia, entendidos como dispositivos capaces de jugar, educar o hacer compañía.

Aunque esta evolución no será homogénea, sí plantea nuevos retos de seguridad en el hogar digital, como señalan desde Kaspersky, donde además de proteger este entorno, también habrá que preservar la privacidad infantil y garantizar una convivencia tecnológica segura.

Esto se debe a que los cibercriminales ven en los nuevos dispositivos, ya sean visores de realidad virtual o una niñera robot, un posible punto de entrada en el hogar, y la inteligencia artificial, aunque suponga una ayuda para los padres y compañía para los niños, requiere atención y supervisión.

La compañía subraya que el reto está en construir espacios digitales seguros, respetuosos y diseñados para fortalecer las relaciones. Por ello, aconsejan enseñar a los menores que la inteligencia artificial es una herramienta, no un amigo, y fomentar el diálogo sobre lo que ven, escuchan o hacen en entornos digitales.

Conviene usar controles parentales y explicar de forma sencilla el funcionamiento de las tecnologías que ya forman parte de la vida cotidiana, además de cambiar las contraseñas predeterminadas de dispositivos y servicios y mantener siempre actualizados los equipos conectados. A ello se unen la necesidad de contar con soluciones de seguridad adaptadas a los nuevos entornos.