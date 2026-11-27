La Agence France-Presse (AFP) fue víctima de un ciberataque que obliga a cerrar temporalmente el acceso a su plataforma de contenidos AFP Forum, indicó su dirección el jueves.

"La AFP fue blanco de un ciberataque esta noche [del miércoles a jueves], a partir de la 01H30 [hora de París]. Tenía como objetivo AFP Forum, una de las plataformas en las que nuestros clientes consultan y descargan nuestros contenidos", señala un mensaje interno de la dirección de esta agencia de noticias mundial.

"En cuanto se detectó la intrusión, nuestros equipos aislaron la plataforma para protegerla. Por precaución, AFP Forum permanece temporalmente inaccesible", añade la AFP, que propuso soluciones alternativas a sus clientes.

"Se están llevando a cabo análisis, con el apoyo de expertos externos. Por el momento no disponemos de ningún elemento sobre la identidad de los autores de este ataque", afirma la agencia.

En los últimos meses, se multiplicaron los ciberataques contra empresas u organismos públicos en Francia. Su objetivo suele ser el robo de datos o pueden provenir de países extranjeros con fines de desestabilización.

La AFP es una de las tres agencias mundiales de información, junto con AP y Reuters. Emplea a 1.840 periodistas de 135 nacionalidades en 210 oficinas en el mundo y proporciona información en seis idiomas, en texto, foto y vídeo.

Según su informe anual de 2025, produce de media 2.300 despachos de texto, 3.000 fotos y 300 vídeos al día.