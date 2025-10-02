La abuela Youtuber dejará de compartir ‘gameplays’

La abuela Youtuber Shirley Curry, conocida principalmente por publicar videoblogs jugando a The Elder Scrolls: Skyrim en YouTube, ha anunciado que dejará de compartir ‘gameplays’ por falta de motivación y de seguidores adultos que compartan comentarios relevantes sobre los juegos.

Shirley Curry se hizo famosa por todo el mundo en septiembre de 2015, cuando decidió subir su primer ‘gameplay’ comentado de Skyrim a su canal de YouTube, cuando ya contaba con más de 120.000 suscriptores que seguían sus vídeos de videojuegos día a día.

Desde entonces, ‘Grandma Shirley’, como se ha hecho conocida en la plataforma, ha acumulado más de 1,31 millones de suscriptores y ha publicado más de 2.400 vídeos, no solo con contenido relacionado con Skyrim, sino que también ha dedicado tiempo a otros videojuegos como ARK Survival o Fallout 4.

Sin embargo, diez años después, la abuela conocida por su contenido del título desarrollado por Bethesda The Elder Scrolls: Skyrim ha anunciado que dejará de compartir ‘gameplays’ de videojuegos a sus 89 años.

“Estoy cansada, ya no me divierte. Voy a dejar de subir contenido de Skyrim. Y eso es todo lo que tengo que decir al respecto”, ha manifestado Curry en su último vídeo publicado en su canal de YouTube.

Concretamente, la Youtuber ha detallado que, entre las razones de su despedida, se encuentran sus seguidores que, actualmente, son en su mayoría niños. “Tengo muy pocos seguidores adultos”, ha puntualizado, al tiempo que ha subrayado que “casi todos son niños o muy jóvenes” y que no le aportan “comentarios relevantes”.

Así, ha recordado que el objetivo de subir vídeos a YouTube comenzó con el objetivo de conectar con otros jugadores y hablar sobre videojuegos. Ahora, ha afeado que la mayoría de comentarios se limitan a usuarios jóvenes publicando “Hola abuelita” o “Te quiero, abuela”.

“Este no era mi objetivo cuando hacía vídeos. No quiero dedicar mi tiempo ni subir más gameplays para recibir esta clase de comunicación”, ha sentenciado.

No obstante, Curry también ha compartido sentirse aburrida con la creación de vídeos de videojuegos. “Voy a cumplir pronto los 90, y esto es el final”, ha detallado, al tiempo que ha explicado que, aunque se le ocurren ideas de personajes para Skyrim, tras hacer un par de vídeos “en seguida” se aburre.

Se ha de tener en cuenta que Shirley Curry ya anunció una retirada el pasado año 2024, sin embargo, acabó retomando la actividad en su canal para jugar a The Elder Scrolls IV: Oblivion remasterizado. Ahora, la retirada parece definitiva, aunque ha especificado que seguirá publicando ‘vlogs’ para sus seguidores más maduros, de quienes espera seguir recibiendo comentarios.

Con todo, cabe destacar que, durante su trayectoria como ‘gamer’ Shirley Curry ha sido reconocida en el mundo de los videojuegos con cuestiones como disponer de un mod de Skyrim que permite tenerla de acompañante durante el juego. Igualmente, también tendrá su propio personaje en el próximo The Elder Scrolls VI, donde aparecerá como NPC por iniciativa de Bethesda.