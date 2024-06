Just Dance VR: Welcome to Dancity llegará a Meta Quest el 15 de octubre

Ubisoft ha anunciado que llevará el videojuego Just Dance VR: Welcome to Dancity a dispositivos Meta Quest -Quest 2, Quest 3 y Quest Pro- a partir del próximo 15 de octubre, con opciones para personalizar los avatares de juego y realizar chats de voz con otros jugadores.

Just Dance VR: Welcome to Dancity es un título que adquiere las características del clásico de música y baile Just Dance y las adapta para ofrecer a los usuarios una experiencia en tres dimensiones (3D), tal y como señala en su página web.

Este videojuego introduce 25 canciones “que encabezan las listas de éxitos” para bailarlas en una experiencia inmersiva de 360 grados. Entre ellas se enceuntran ‘Don’t Stop Me Now’, de Queen, ‘Bad Liar’, de Selena Gomez o ‘Starships’ de Nicky Minaj.

La desarrolladora ha explicado que Just Dance VR permite el emarejamiento público o privado y que en el escenario que se habilita, además de bailar, es posible jugar al baloncesto o interactuar con diferentes elementos con hasta 6 jugadores.

Durante el juego, que permite crear personajes y elegir entre diferentes formas corporales, expresiones faciales, colores de piel o de cabello- también es posible enviar ‘stickers’, emoticonos o notas de voz a personas que no están en la lista de amigos a través de los chats.

Asimismo, el videojuego, que llegará a los dispositivos Quest el próximo 15 de octubre, incluye una serie de recompensas coleccionables, que van desde ‘stickers’ con emoticonos del juego, juguetes como una barra luminosa o una varita mágica, atuendos para los personajes, alias e insignias para la Dancer Card.