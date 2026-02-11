Jefe de Instagram niega la noción de "adicción clínica" a las redes sociales

El director ejecutivo de Instagram, Adam Mosseri, rechazó el miércoles la noción de "adicción clínica" a las redes sociales, y habló en cambio de "uso problemático" durante un juicio histórico a Google y Meta, que busca determinar si diseñaron las plataformas con el fin de causar adicción en niños.

Meta (matriz de Instagram y Facebook) y YouTube (propiedad de Google) se sientan en el banquillo acusadas de buscar enganchar a los usuarios más jóvenes para el lucro de las compañías.

El fallo de este caso creará jurisprudencia para las decenas de procesos legales que tienen que enfrentar las redes sociales.

"Es importante diferenciar entre adicción clínica y uso problemático", afirmó Mosseri cuando era interrogado por el abogado de la parte demandante, Mark Lanier.

"Estoy seguro de que dije que era adicto a una serie de Netflix cuando la vi de un tirón hasta muy tarde una noche, pero no creo que sea lo mismo que una adicción clínica", añadió.

Lanier impugnó de inmediato este punto al subrayar que el testigo no tenía un título en medicina ni en psicología.

"Nunca he afirmado poder diagnosticar (...) la adicción", respondió Mosseri durante el intercambio.

- Negocio vs seguridad -

El concepto de adicción es la clave en este juicio civil, que se centra en la denuncia de una mujer de 20 años, identificada como Kaley G. M., quien afirma haber sufrido daños mentales graves luego de volverse adicta a las redes sociales cuando era niña.

G. M. dijo que empezó a usar YouTube a los seis años y se unió a Instagram a los 11, antes de pasar a Snapchat y TikTok dos o tres años más tarde.

En sus declaraciones iniciales, el abogado de Meta, Paul Schmidt, replicó que el deterioro del estado psicológico de la demandante se debía a problemas familiares.

Mosseri, en cabeza de Instagram desde 2018, rechazó ante el jurado la idea de que Meta antepusiera sus beneficios a la seguridad de sus usuarios.

"Proteger a los menores a largo plazo es incluso bueno para el negocio y para los beneficios", afirmó.

"Creo que es importante para las empresas, incluida la nuestra, asegurarse de que lo que fabricamos es seguro", agregó el neoyorquino.

Mosseri fue la primera figura importante de Silicon Valley en comparecer ante el jurado de doce integrantes.

Está previsto que Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, comparezca el 18 de febrero, y un día después lo haga el jefe de YouTube, Neil Mohan.

La demandante, presente unos minutos el lunes, testificará en las próximas semanas.

-El debate de la adicción-

Al ser confrontado con cadenas de correos internos, Mosseri defendió la decisión de Zuckerberg en 2020 de permitir, aunque sin recomendar, los filtros de cirugía estética en Instagram, a pesar de la fuerte oposición de otros directivos, preocupados por sus efectos en las chicas jóvenes.

Mientras, otros ejecutivos destacaron en su momento la necesidad de restablecerlos para no perder cuota de mercado, en pleno inicio de una competencia con TikTok.

"Intentamos ser lo más protectores (...) y lo menos censores posible", justificó Mosseri.

El núcleo del juicio no trata del peligro para la salud mental que suponen los videos alojados por las plataformas, cuya responsabilidad sobre los contenidos es limitada según la legislación estadounidense.

Son los algoritmos y las funciones de personalización, acusados de fomentar el visionado compulsivo, los que llevan a Meta y a YouTube al banquillo.

TikTok y Snapchat, también demandados, firmaron un acuerdo confidencial antes del juicio.

Por ahora, se prevé que el juicio vaya hasta el 20 de marzo.

Se espera que otros procesos similares ocurran a lo largo del año en Los Ángeles, mientras que un procedimiento a escala nacional está en instrucción ante una jueza federal en el norte de California.

En Nuevo México, un juicio independiente que acusa a Meta de anteponer el beneficio a la protección de los menores frente a los depredadores sexuales comenzó el lunes.