El Real Madrid de Caicedo conquista París y se acerca al Clásico con Barça en Champions

El Real Madrid femenino, que nunca había vencido al Paris FC, se impuso este miércoles en la capital francesa (3-2), con un gol de la colombiana Linda Caicedo, en la ida del playoff de Champions, y ve más cerca un eventual duelo en cuartos ante el FC Barcelona.

Después de dos derrotas y un empate en sus duelos previos ante las parisinas, las jugadoras de Pau Quesada conquistaron el estadio de Charlety y deberán conservar la ventaja dentro de siete días en el Alfredo Di Stéfano para meterse por segunda vez en cuartos de la Champions, donde espera el Barça, que accedió directamente a esa ronda por haber terminado entre los cuatro primeras en la liga.

Y eso que la noche se antojaba complicada para las actuales segundas en la liga española tras el gol local, obra de la eslovena Kaja Korošec de magnífica volea (10') bajo una lluvia inclemente.

Pero la escocesa Caroline Weir (39') -que ya había marcado en el anterior duelo ante el Paris FC en la primera fase (1-1)- y la internacional española Athenea Del Castilo (45'), a pase de Caicedo, voltearon el marcador antes del descanso.

- "Se mostró solidaria" -

La delantera colombiana, muy activa en el ataque merengue, encontró premio en el minuto 83 al resolver un mano a mano ante la arquera local tras pase de su portera Misa Rodríguez.

"A Linda en la primera parte le pedimos que nos diera más juego interior, en la segunda parte cambió un poco (el partido), pero ella interpretó muy bien que el espacio estaba a la espalda de la defensa", analizó Quesada en conferencia de prensa sobre el desempeño de la colombiana, elegida mejor jugadora del partido.

"Hizo un partido completo y se mostró solidaria" en labores defensivas, añadió el técnico.

Pero el equipo español no supo aguantar la ventaja y la centrocampista francesa Maeline Mendy marcó el 3-2 que mantiene vivas a las parisinas para la vuelta en Madrid.

"Mantenemos la esperanza. Sólo vamos 3-2", estimó la defensora Lou Bogaert al micrófono del canal L'Équipe. "Fue un partido de alto nivel. La entrenadora (Sandrine Soubeyrand) nos dijo que siguiéramos así, que nos mantuviéramos unidas, porque la unión hace la fuerza. Podemos ir a marcar dos goles allí", agregó.

En el otro partido del playoff disputado este miércoles, el vigente campeón Arsenal dejó prácticamente para sentencia su eliminatoria ante el Lovaina tras vencer 4-0 en Bélgica.

El jueves se disputan otros dos duelos de ida: Wolfsburgo-Juventus y Atlético-Manchester United.