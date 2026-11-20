Italia anunció el viernes que había autorizado, con carácter excepcional, el uso del sistema de conducción asistida avanzada de Tesla bajo la supervisión constante del conductor.

Antes que Roma, Países Bajos autorizó este sistema en abril de este año, mediante una excepción al marco normativo internacional, seguido de Estonia, Bélgica, Lituania, Dinamarca y también Finlandia.

El Ministerio de Transportes italiano “ha dado luz verde a la homologación provisional del sistema de conducción asistida Tesla Assisted Driving”, indicó el titular de la cartera, Matteo Salvini, en X, la red social del dueño de Tesla, Elon Musk.

Esta autorización en Italia llega antes de una decisión definitiva, prevista para el año que viene, sobre este sistema a escala europea.

El sistema de Tesla exige una supervisión activa y constante por parte del conductor. Se trata de conducción asistida, no de conducción autónoma.

Con esta opción, el vehículo gestiona la trayectoria y la velocidad, pero el conductor sigue siendo el único responsable. Debe mantener la vista en la carretera y estar preparado para intervenir en todo momento.

Tesla ha convertido esta tecnología en un argumento de venta, conocida como “Full Self-Driving (FSD) Supervised” antes de ser rebautizada “Tesla Assisted Driving”. Está disponible mediante suscripción en Italia por 99 euros al mes.

“Se trata del primer gran país europeo en dar luz verde”, celebró en X Andrea Stroppa, representante de Elon Musk en Italia.

Francia sigue probando el sistema de Tesla y su ministro de Transportes advirtió a principios de septiembre que debería ajustarse para cumplir la normativa europea e internacional.

En virtud de estas normas, un sistema de asistencia a la conducción no debe, en ningún caso, poder superar el límite de velocidad permitido.

Pero el sistema de Tesla puede, en determinadas circunstancias, llevar al vehículo a superar el límite de velocidad, según los datos proporcionados por el fabricante estadounidense.

Alemania tampoco ha validado el sistema de Tesla pese a su apertura a las tecnologías de conducción automatizada.

El sistema opcional de conducción asistida semiautónoma ya equipa a millones de vehículos Tesla en Estados Unidos, Canadá, México, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur.