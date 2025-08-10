Islas paradisíacas y huertos para cultivar: lo que llegará a inZOI con su expansión gratuita

inZOI ampliará su contenido para llevar a los jugadores a las islas de Cahaya, donde encontrarán aguas cristalinas para relajarse en ellas y podrán cultivar un huerto y pescar para ganar dinero.

‘inZOI: Vacaciones en las Islas’ es la primera expansión del simulador social de Krafton, que estará disponible de manera gratuita el próximo 20 de agosto. Con él, llegará un nuevo mapa y nuevas actividades económicas, como informan desde Krafton.

Los jugadores podrán conocer Cahaya, un enclave paradisíaco donde tomar el sol y bucear en sus aguas cristalinas. Aunque no todo será diversión, ya que la expansión ofrece nuevas actividades para conseguir dinero.

Cultivar un huerto, extraer minerales o pescar son las nuevas formas que los jugadores encontrarán para ganar dinero, ya que podrán llevar al mercado local sus producciones y capturas.