Instagram permite personalizar el algoritmo de recomendación de Reels

Instagram permitirá ajustar el algoritmo de recomendación para establecer los temas de los que se quieren ver más o menos sugerencias en el apartado de ‘Reels’, a ejemplo de las herramientas que ya ofrecen redes sociales como TikTok y Pinterest.

La red social propiedad de Meta usará la inteligencia artificial (IA) para ayudar a personalizar el algoritmo de recomendaciones, a partir de los temas de interés del usuario.

Este ajuste podrá realizarse en ‘Tu algoritmo’, donde los usuarios encontrarán una serie de temas que la IA ha recopilado a partir de su actividad (deportes, películas de terror, pintura, música pop...), para seleccionar aquellos de los que quieran ver con más frecuencia o eliminar los que quieran ver menos.

Esta personalización del algoritmo afectará primero a la pestaña de ‘Reels’. “Gracias a la IA, ahora puedes ver y personalizar más fácilmente los temas que dan forma a tus ‘Reels’, lo que hace que las recomendaciones se adapten aún mejor a ti”, asegura la compañía en su blog.

En los últimos meses, otras redes sociales han implementado herramientas para ajustar el contenido que aparece en las recomendaciones. Una de ellas es Pinterest que permite desactivar las categorías temáticas de las que los usuarios quieren ver menos contenido procedente de la inteligencia artificial, como belleza, moda o arte.

En el caso de TikTok, ByteDance anunció un nuevo control que se añadirá a la gestión de temas, que se presenta como una barra que el usuario puede mover a la izquierda para ver menos contenidos de IA o a la derecha para ver más.

Meta también trabaja en la personalización del ‘feed’ de Threads. En este caso, el algoritmo podrá personalizarse mediante el comando ‘Dear Algo’ (‘Querido algoritmo) y la petición para ver más o menos contenido de un tema concreta, como como baloncesto o moda.