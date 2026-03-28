Indonesia veta las redes sociales a 70 millones de menores de 16 años

Cerca de 70 millones de niños y adolescentes en Indonesia quedaron oficialmente fuera de las redes sociales tras la entrada en vigor este sábado de una norma que prohíbe su uso a los menores de 16 años.

El archipiélago asiático, con una población de 284 millones de habitantes, se suma así a la lista de países que han optado por legislar para proteger a los jóvenes de los efectos perjudiciales asociados a la exposición prolongada a contenidos adictivos en las plataformas digitales.

Las cuentas pertenecientes a menores de 16 años deberán empezar a desactivarse desde este sábado en las plataformas consideradas “de alto riesgo”, entre ellas YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live -especializada en video en directo- y el videojuego Roblox.

El gobierno advirtió a las plataformas que no habrá espacio para concesiones en la aplicación de la medida.

Pero no ha dicho cómo piensa hacer cumplir la prohibición. La responsabilidad de restringir el acceso de los menores recae en las propias plataformas, que se exponen a multas e incluso a suspensiones si no aplican las nuevas disposiciones.

Antes de que la norma entrara en vigor, algunos jóvenes ya anticipaban cómo sortear la restricción.

“Quizás me dedique a otras actividades, pero creo que pediré ayuda a mi padre o a mi madre para poder entrar” a las redes, admitió Bradley Rowen Liu a la AFP.

Gran usuario de TikTok, el niño de 11 años afirma que durante las vacaciones o los fines de semana puede pasar hasta cinco horas diarias en su celular.

En contraste con la mayoría, Maximillian, de 15 años, reconoce que las horas que pasa en redes sociales lo hacen sentir “improductivo” y respalda la prohibición para que “los jóvenes puedan concentrarse más en sus estudios”.

Varios países, entre ellos Australia, han endurecido las restricciones de edad en las redes sociales, en un contexto de creciente alarma por la exposición de los menores a contenidos dañinos y por el aumento del tiempo que pasan frente a las pantallas.

En Estados Unidos, un jurado determinó el miércoles que Instagram y YouTube son responsables del carácter adictivo de sus plataformas y de los problemas de salud mental que sufrió en la adolescencia una joven californiana, a la que se le concedieron varios millones de dólares en indemnización.