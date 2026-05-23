MiAMBIENTE retiene camión con caliche que se dirigía a un terreno cerca del Aeropuerto de Tocumen

El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) de Panamá informó que personal de la institución, en conjunto con la Policía Ambiental, retuvo un camión que transportaba material tipo caliche hacia un terreno ubicado cerca del Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá.

“Durante la inspección verificamos que el sitio ya había sido advertido previamente sobre la prohibición de introducir este tipo de material. Como parte de las acciones, ordenamos la paralización inmediata de las actividades y el vehículo fue trasladado a la sede central de MiAMBIENTE para los trámites correspondientes”, indicó la entidad en un comunicado publicado en redes sociales.