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Huawei lanza el Mate XT 2, su nuevo plegable triple con pantalla privada y chip Kirin 9050 Pro

Huawei lanza el Mate XT 2, su nuevo plegable triple con pantalla privada y chip Kirin 9050 Pro
Imagen promocional del Huawei Mate XT 2. HUAWEI / HUAWEI
Europa Press
07 de septiembre de 2026
Tags:
Estados Unidos
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