Honor presenta el Robot Phone: brazo robótico para su cámara de 200 Mpx y tecnología de imagen cinematográfica de ARRI

Honor ha anunciado la disponibilidad del Honor Robot Phone, un ‘smartphone’ que inaugura una categoría de teléfonos que combina cuerpo metálico premium, Inteligencia Artificial (IA) física y herramientas de producción cinematográfica gracias al brazo de cámara orientado a creadores de contenido y el acuerdo con la firma cinematográfica ARRI.

El fabricante de teléfonos móviles ha lanzado en China el Honor Robot Phone que dejó ver en el Mobile World Congress que se celebró en Barcelona el pasado marzo. El dispositivo destaca por su gimbal mecánico totalmente motorizado de cuatro grados de libertad (4DoF), con más de 100 componentes de precisión.

Desarrollado mediante 60 procesos de fabricación, en comparación con otros gimbals tradicionales es un 65 % más pequeño y un 200 % más resistente. El Robot Phone incluye control de movimiento basado en IA de nivel robótico que transforma totalmente la experiencia de un ‘smartphone’ tradicional en un equipo de rodaje autónomo.

ARRI es el socio colaborador para ofrecer una experiencia inédita en los móviles y aporta tecnologías de la conocida firma cinematográfica como ARRI LogC3, ARRI Wide Gamut 3 (espacio de color más amplio) y ARRI Looks (estilos de color cinematográficos). Todas ellas procesadas con el chip Honor H1.

“Un siglo de cine nos ha demostrado el poder de controlar con precisión la luz y las sombras, de comprender en profundidad el color y las emociones, y de conseguir que cada plano sea capaz de contar una historia. Junto a ARRI, seguiremos explorando los límites de la creación y dando inspiración a una nueva generación de creadores”, señala el CEO de Honor, James Li, en la presentación de su nuevo móvil.

Su sistema de cámaras traseras se compone de un módulo dual de 200 Mpx con gimbal integrado con sensor 1/1,28” y f/1.6 y un teleobjetivo periscópico de 200 Mpx con zoom óptico de 2,7x. Lo completa la ultra gran angular de 50 Mpx con 122° de campo de visión.

Un móvil diseñado para los creadores de contenido que permite grabar en formato 10-bit LogC3 (conserva una mayor cantidad de información en las altas luces y sombras) y exportar directamente a programas de edición como DaVinci Resolve para la posproducción. De hecho, aquí se anticipa lo que vendrá en el próximo Honor Magic9, fruto de del acuerdo con ARRI.

“Nuestra colaboración con Honor incorpora determinados elementos de ARRI Image Science y de nuestra visión de los flujos de trabajo profesionales a un nuevo contexto móvil, proporcionando a los creadores mayor coherencia, control y flexibilidad creativa desde la captura hasta la posproducción”, afirma el director de Image Science de ARRI, Harald Brendel.

Un ‘smartphone’ que ofrece una grabación de vídeo distinta a los tradicionales con el brazo de cámara del Robot Phone que permite movimientos cinematográficos automáticos como Tilt Lock, First Person View (FPV), FPV Vertical y AI SpinShot.

Asimismo, el sistema YOYO Robot Mode es capaz de rastrear al usuario por voz y visión, gracias a AI Live-Tracking, para seguir su encuadre automáticamente en videollamadas o retransmisiones de vídeo. Honor ha incluido la posibilidad de controlarlo por gestos y voz para una interacción de manos libres.

En lo que respecta al resto de especificaciones, el Honor Robot Phone se caracteriza por el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, batería de silicio-carbono de 7.060 mAh, carga rápida por cable de 120 W e inalámbrica de 50 W y pantalla LTPO OLED de 6,31 pulgadas (tasa de refresco de 1-120 Hz y pico de brillo de 6.800 nits).

La preventa del Honor Robot Phone ya está disponible en China con un precio del modelo de 12 GB de RAM + 512 GB de almacenamiento interno por 9.999 RMB (1.286 euros al cambio) y 12.999 RMB (1.673 euros al cambio) para el modelo con 16 GB + 1 TB. Se desconoce cuándo estará disponible en España.