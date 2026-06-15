Honor lanza el X70 Pro Max y anuncia la llegada de X80 Pro Max, con una batería de 11.000 mAh, el 22 de junio

Honor ha lanzado en China el X70 Pro Max, que entra a formar parte de la serie X70 compuesta por el X70 y el X70i, y ha anunciado que el Honor X8 Pro Max, con una batería de 11.000 mAh, hará su debut el 22 de junio.

El nuevo móvil Honor X70 Pro Max ha aparecido en la web china del fabricante sin un anuncio oficial por parte de la compañía, como sí ha hecho desde la red social Weibo con el Honor X8 Pro Max. Este último destacará por una batería de silicio-carbono que alcanza los 11.000 mAh con carga rápida de 90 W e inversa por cable de 27 W.

Honor X8 Pro Max debutará el próximo 22 de junio en China, día en que se conocerán el resto de especificaciones. El filtrador Digital Chat Station -conocido por su fiabilidad-, también desde Weibo, ha dado más detalles, entre los que se incluyen su pantalla OLED de 6,78 pulgadas (resolución 1,5K), resistencia completa al agua y polvo, y que será uno de los primeros teléfonos móviles que incluirá el chip Snapdragon 6 Gen 5 de Qualcomm.

Sobre el Honor X70 Pro Max, este se caracteriza principalmente por su pantalla AMOLED de 6,79 pulgadas con hasta 6.000 nits de pico de brillo, y una batería que alcanza los 8.560 mAh con soporte para carga rápida de 90 W.

Cuenta con el chip Snapdragon 6 Gen 4 Enhanced Edition (la versión ‘overclockeada’) junto con la GPU Adreno 810, 8 GB de RAM y 512 GB como el almacenamiento interno base para completar la parte de ‘hardware’ relacionada con el rendimiento del nuevo teléfono móvil de la marca china.

Por lo que respecta a la configuración de sus cámaras, el Honor X70 Pro Max destaca por su cámara principal trasera de 50 Mpx con apertura f/1.8 y estabilización de la imagen por software (EIS). Da soporte para grabación de vídeo en hasta 4K y un zoom digital 10x.

En el frontal monta una cámara de 8 Mpx que se caracteriza por apertura f/2.0 y el soporte para reconocimiento facial 2D.

Ofrece un gran abanico de opciones de conectividad como dual-SIM 5G, 4G LTE, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC y USB tipo C, y el soporte para los sistemas de posicionamiento GPS, NavIC, BeiDou, Galileo, Glonass y QZSS.

La versión de su ‘software’ es MagicOS 10.0 basada en Android 16 y ofrece protección ocular con las tecnologías ‘AI Defocus Eye Protection’ y ‘Natural Light-like Protection’, y otras dos centradas en una pantalla de ayuda para dormir con IA (‘AI Sleep Aid Display’), y la opción ‘Hardware Low Blue Light’, con la que ya cuentan mayoritariamente muchos móviles.

Finalmente, el modo oscuro se apoya en la tecnología PWM Dimming de 3.840 Hz del Honor X70 Pro Max para reducir el brillo de pantalla a niveles bajísimos.

El Honor X70 Pro Max, de momento, solo se vende en China en los colores púrpura, oro, verde bambú y negro, a un precio de 305 euros al cambio.