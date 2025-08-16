Harmony 2, el nuevo teléfono para mayores de SPC, tiene una pantalla más grande y es resistente al agua

La marca española SPC ha presentado el nuevo Harmony 2, un teléfono móvil con tapa especialmente diseñado para personas mayores que aumenta el tamaño de la pantalla e introduce resistencia al agua.

Harmony 2 es la versión más avanzada hasta la fecha de una serie de teléfonos que nació en 2016, y que con el tiempo ha introducido características como la compatibilidad con audífonos, la asistencia remota Smart Help o la conectividad 4G.

Manteniendo el propósito original, que es hacer que la comunicación de las personas mayores con su entorno sea más sencilla, accesible y segura, el nuevo dispositivo ofrece una opción resistente, duradera y más fácil de usar.

Su pantalla principal crece y llega ahora a un tamaño de 2,8 pulgadas, lo que facilita su legibilidad y, junto a la pantalla exterior de 1,77 pulgadas, ofrece una visibilidad óptima tanto en interiores como en exteriores.

Ambas están fabricadas con cristal con dureza 4 Mohs resistente a rayaduras. Además, su estructura ha sido testada para soportar hasta 45 caídas y cuenta con protección IP44 frente a salpicaduras de agua y partículas de polvo.

Su batería, además, proporciona hasta nueve días de autonomía en uso estándar y once horas de conversación continuada. Incluye una base da carga e incorpora un conector USB-C reversible.

Harmony 2 incorpora un acceso rápido al perfil ICE (In Case of Emergency, En caso de emergencia), un espacio que permite almacenar datos médicos clave como grupo sanguíneo, edad o contacto de emergencia de un usuario.

También cuenta con un botón de emergencia SOS en la parte trasera del dispositivo, que lanza una cadena de llamadas automáticas a hasta cinco contactos predefinidos y activa el modo manos libres cuando una de ellas responde para facilitar la comunicación sin necesidad de sujetar el dispositivo. Además, este botón SOS permite enviar un mensaje de emergencia personalizable.

El teléfono incorpora el sistema Smart Help, un conjunto de funcionalidades inteligentes que permite la configuración del dispositivo a distancia por parte de los familiares o contactos de confianza a través de SMS enviados desde su teléfono personal al . Harmony 2. También incluye funciones como el timbre inteligente, que eleva automáticamente el volumen tras llamadas no atendidas, y notificaciones que alertan a un contacto de confianza si detecta una situación de inactividad del móvil infrecuente.

Al estar diseñado para personas mayores, incluye teclas de tamaño XL así como la función de tecla parlante, que pronuncia en voz alta cada dígito pulsado para evitar errores y facilitar el uso a quienes tienen una visión reducida.

Para agilizar las llamadas frecuentes, el dispositivo permite asignar imágenes a hasta ocho contactos, así como configurar tres memorias directas y ocho memorias rápidas, facilitando el acceso inmediato a los números más importantes.

En cuanto al sonido, el Harmony 2 ofrece una experiencia de audio potente y clara, con un timbre que alcanza hasta 104 decibelios, facilitando su detección incluso en entornos ruidosos. Este teléfono también incorpora compatibilidad total con audífonos, ofreciendo llamadas nítidas, sin distorsiones y adaptadas a las necesidades auditivas del usuario.

El teléfono móvil con tapa Harmony 2 ya está disponible a un precio recomendado de 79,90 euros, en los colores negro y blanco.