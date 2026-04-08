Grecia prohibirá el acceso a las redes sociales entre menores de 15 años

Grecia prohibirá a partir del 1 de enero de 2027 el acceso a las redes sociales a los niños y adolescentes de menos de 15 años, anunció este miércoles el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, en un video en TikTok.'Hemos decidido dar un paso adelante con una medida difícil pero indispensable: prohibir el acceso a redes sociales a los niños de menos de 15 años', explicó el dirigente.Según precisó, la medida será votada este verano, y la prohibición entrará en vigor el 1 de enero de 2027.Australia fue el primer país del mundo en legislar sobre la cuestión, y prohibió en diciembre que los menores de 16 años utilicen las principales plataformas, alegando la necesidad de protegerlos de 'los algoritmos depredadores' y del ciberacoso.Facebook, Instagram, X, Threads, Snapchat, TikTok y Twitch se han conformado a la nueva legislación, so pena de multas de hasta 28 millones de euros.Para proteger a los adolescentes de los algoritmos adictivos, otros países como España, Francia, Portugal y Dinamarca, e igualmente India y México, quieren igualmente restringir las redes a adolescentes. La UE en conjunto se plantea una medida similar.Mitsotakis eligió TikTok para digirirse a los jóvenes y explicarles el motivo de esta iniciativa.'La ciencia es categórica: cuando un niño pasa horas delante de una pantalla, el cerebro no descansa', apuntó. Y 'muchos niños me dicen que están cansados de tanta comparación, de los comentarios, de la presión de estar siempre ahí', añadió.Dirigiéndose a los padres, Mitsotakis les dijo que la prohibición no es más que 'una herramienta, que no reemplazará nunca su presencia'.