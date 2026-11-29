El gigante estadounidense Google anunció este sábado que ha paralizado las obras de construcción de uno de los grandes centros de datos que proyecta en el sur de Bélgica, tras una decisión judicial motivada por la falta de permisos.

“Hemos interrumpido las obras, de conformidad con las directrices de las autoridades locales y a la espera de nuevas indicaciones”, indicó a la AFP un portavoz de Google.

Las autoridades belgas anunciaron el viernes que habían obligado a Google a suspender las obras tras una alerta de la organización Greenpeace por la falta de permisos.

Se trata de un centro de datos que se está construyendo en un parque empresarial que se extiende por tres municipios de la región de Charleroi (sur), en un antiguo emplazamiento minero de unas 50 hectáreas.

Nicolas Yernaux, portavoz de las autoridades regionales de Valonia, confirmó el viernes a la AFP que se había emitido una “orden de paralización de las obras” debido a la “construcción ilegal” de un edificio de tres hectáreas en las últimas semanas en el recinto.

Las obras de Google comenzaron tras la concesión de un permiso de construcción por parte de las autoridades en 2024.

La solicitud también pretendía autorizar un sistema de refrigeración de las instalaciones informáticas que utilizara agua extraída del río Sambre, pese a que el proyecto inicial contemplaba la refrigeración por aire.

Los proyectos de Google para construir megacentros de datos para la inteligencia artificial (IA) ya han encontrado obstáculos en varios países.

Hace un mes, la policía finlandesa anunció la apertura de una investigación penal sobre el impacto medioambiental de los trabajos preparatorios en un emplazamiento previsto para Google en Muhos (norte de Finlandia).