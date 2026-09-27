Google prueba en los Pixel 11 una función para que Gemini llame a negocios en nombre del usuario

Google ha empezado a desplegar una función experimental en el Pixel 11 que usa la Inteligencia Artificial (IA) de Gemini para establecer llamadas a negocios locales con las que hacer reservas, comprobar si hay unidades de un artículo o pedir el precio de un servicio.

La tecnológica ha ofrecido todos los detalles desde su página de soporte de una función experimental que llega de forma gradual a usuarios que cumplen los requisitos en EE. UU., y que permite utilizar la aplicación Gemini en el móvil para que la IA de Google se encargue de las llamadas en el ámbito de la información y la atención al cliente.

De hecho, Google describe el tipo de llamadas para las que esta experiencia está pensada, que van desde consultar el horario de apertura, la disponibilidad de un producto o el precio de un servicio hasta la confirmación de una cita o reserva, así como navegar por los menús telefónicos y permanecer en espera.

Asimismo, esta nueva experiencia se centra en el uso de la aplicación de Gemini con el comando ‘@Call for me’ o al pedir al chatbot con IA que llame a un establecimiento comercial, y, a continuación, describir la información necesaria como fechas, horas, preferencias y opciones alternativas.

Es decir, que sería un ‘prompt’ como “llama a [nombre del restaurante] y reserva una mesa para dos personas a las siete de la noche. Si no hubiera a esa hora, como muy tarde a las nueve”. Así, Gemini dará un resumen de la tarea, incluyendo el número de teléfono del negocio y los datos que va a compartir, y el usuario solo tendrá que iniciar la llamada al pulsar sobre el botón “Call for me”.

En el momento en que se establezca la llamada, Gemini informará al receptor de que está hablando con un asistente de IA de Google, que se está grabando y citará el nombre del usuario.

Finalmente, tras el fin de la llamada, Gemini enviará una notificación con los resultados y la posibilidad de leer la transcripción completa y escuchar la grabación desde el historial de llamadas de la aplicación Teléfono de Google.

Además de estar limitada a EE. UU., esta nueva función experimental es exclusiva, de momento, del Pixel 11, exige una suscripción a Google AI, disponer de la beta pública de la aplicación Teléfono” de Google, y tener configurado el idioma del dispositivo en inglés.