Google Play Store notificará a los usuarios de Android si una app instalada en el móvil ha desaparecido de la tienda

Google notificará a los usuarios de Android si tienen instalada una aplicación que ha sido retirada de la Play Store, de manera similar a como avisa si se detecta que una aplicación es potencialmente dañina.

Los usuarios de Android en ocasiones descubren que una aplicación que tienen instalada y usan a diario ha desaparecido de la tienda de Google, y ya no pueden descargarla de nuevo si cambian de dispositivo, por ejemplo.

Este hecho sucede sin que haya una notificación sobre el cambio de estado de la aplicación, algo que en Google parece estar trabajando, según informan en el portal especializado Android Authority.

La actualización v51.4.19 de Google Play Store incluye en su código referencias a una nueva notificación, que informará a los usuarios de que una aplicación determinada ha sido retirada de Play Store y de que ya no recibirá nuevas actualizaciones.

Actualmente, Google alerta a los usuarios de Android si detecta que una aplicación tiene ‘malware’ o un comportamiento sospechoso a través del servicio Google Play Protect, y se espera que la nueva notificación opere de manera similar para que no pille por sorpresa a los usuarios.