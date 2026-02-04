Google Pixel 10a presume de diseño de cámara plano

Google ha confirmado el smartphone Pixel 10a, el modelo económico de la sería 10, compartiendo su diseño, que tendrá como novedad una cámara plana en la parte trasera.

La serie Pixel a introduce el hermano pequeño de la serie principal de smartphones de Google, meses después de su lanzamiento.

En este caso, es el turno de Pixel 10, que apareció en agosto del año pasado con una cámara triple en sus tres integrantes y tecnología magnética para la carga y los accesorios.

Este miércoles Google ha confirmado Pixel 10a, que trae un diseño ligeramente diferente del de sus hermanos mayores, ya que prescinde del marco metálico que rodea el módulo de la cámara principal.

En su lugar, incorpora un módulo totalmente plano que no sobresale de la carcasa trasera, como se aprecia en el vídeo adelanto que ha compartido Made by Google.