Google mejorará la detección de imágenes íntimas no consensuadas en su buscador

Google ha anunciado que incorporará la tecnología de StopNCII.org para actualizar las herramientas que detectan imágenes íntimas no consensuadas de su buscador y ayudan a retirarlas.

La compañía tecnológica ha anunciado un avance en su colaboración con Stop Non-Consensual Intimate Image Abuse (StopNCII.org), una solución que opera Revenge Porn Helpline (RPH), una organización fundada en 2015 que ha apoyado a miles de personas que han sido víctimas de la difusión de sus fotografías íntimas sin su consentimiento

Esta herramienta genera un ‘hash’ o huella digital única que se aplica a una imagen o vídeo, de tal forma que todas las copias de estos archivos tienen el mismo marcador específico, lo que permite su identificación y eliminación de la web abierta.

Google ha confirmado que incorporará esta herramienta “en los próximos meses”, que unirá a las ya implementas que permiten a las personas solicitar la retirada de imágenes sexuales íntimas no consensuadas de su buscador y reducir su visibilidad, como indica en su blog oficial.

Microsoft incorporó esta herramienta el año pasado para eliminar del motor de búsqueda Bing todas las imágenes íntimas no consensuadas de los usuarios, incluidas los ‘deepfakes’, cuando se unió a StopNCII.org. Entre sus socios también se encuentran Facebook, TikTok, Instagram Only Fans, Threads, PornHub y Snap.