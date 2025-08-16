Google Gemini introducirá conversaciones temporales y ajustes para el uso de archivos, audio y grabaciones

El asistente Gemini permitirá mantener conversaciones temporales, que no se usarán personalizar las interacciones futuras, e incorporará un nuevo ajuste con el que permitirá elegir si se conservan las conversaciones, audios y grabaciones para mejorar los servicios de Google.

Google ha empezado a notificar a los usuarios con un correo electrónico de los cambios que introducirá en los próximos días en su asistente de inteligencia artificial Gemini, que, asegura, ayudarán a los usuarios a gestionar sus datos y mantener el control sobre ellos.

Para ello, actualizará los controles de datos en ‘Actividad’, dentro de las aplicaciones Gemini. Con un ajuste denominado ‘Conservar actividad’ que, si se mantiene activado, permitirá guardar las conversaciones y retomarlas más tarde.

Este ajuste también hará que, a partir del 2 de septiembre, los contenidos que suban los usuarios a las conversaciones, como vídeos, archivos y pantallas, se usen para mejorar los servicios de Google. Al respecto, la compañía aconseja desactivarlo si no se quiere participar en esta mejora.

‘Actividad’ también incorporará en los próximos días un nuevo ajuste para los audios de Gemini (grabaciones de audio al activar el micrófono) y las grabaciones de Gemini Live (audio, vídeo y pantalla compartida), que Google podrá usar para mejorar sus servicios. La compañía apunta que este nuevo ajuste estará desactivado por defecto.

Adicionalmente, Google introducirá en los próximos días lo que ha llamado ‘Conversacines temporales’, una función que permitirá iniciar una conversación con Gemini que no se utilizará para personalizar futuras conversaciones ni para entrenar los modelos.

Aun así, ‘Conversaciones temporales’ guarda las conversaciones se guardarán durante 72 horas para que el asistente pueda utilizar su contenido para responder a los usuarios y por motivos de seguridad, como ha apuntado Google.