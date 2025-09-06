Google Fotos integra el generador de vídeos Veo 3

Google ha implementado el generador de vídeos Veo 3 en el servicio Google Fotos, desde donde se pueden crear breves vídeos a partir de fotografías, con audio y resultados de alta calidad.

Google Fotos tiene un nuevo espacio, Create Tab, que reúne un conjunto de herramientas que ayudan a impulsar la creatividad con los vídeos y las fotografías, como Remix, collages y foto a vídeo, para animar imágenes estáticas. Está disponible por el momento en Estados Unidos.

Estas herramientas han recibido una actualización con la llegada de Veo 3, el modelo de última generación de Google para la creación de vídeos con audio, como informa en su blog oficial. Con él, es posible generar vídeos a partir de fotografías con resultados de alta calidad con una breve indicación.

Veo 3 ofrece un mejor control de las físicas del mundo que su predecesor Veo 2, lo que permite generar una imagen de mejor calidad, además de incorporar la generación de audio nativa para crear efectos de sonido, de fondo y diálogo.