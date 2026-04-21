Google Fotos facilita correcciones sutiles en los retratos para eliminar imperfecciones

Google ha implementado nuevas herramientas de retoque en el editor de imágenes de Google Fotos, con las que permite realizar correcciones “rápidas y sutiles” en los retratos, ya sea para eliminar imperfecciones, refinar la textura de la piel, iluminar los ojos o blanquear los dientes.

La tecnológica ha trasladado su intención de facilitar a los usuarios una forma de garantizar que sus fotos reflejen cómo se sienten en el momento, con opciones para retocar el rostro de forma sencilla para esconder posibles incorrecciones.

En este sentido, ha lanzado nuevas herramientas en el editor de imágenes de Google Fotos para ayudar a aplicar mejoras sutiles específicamente en fotografías donde aparezcan caras. Estas mejoras incluyen herramientas de retoque, suavizado, contorno de ojos, iris, dientes, cejas o labios.

Como ha explicado en un comunicado, estas funciones de ‘Retoque’ están disponibles entre las distintas opciones del menú de ‘Herramientas’ y ‘Acciones’ al editar una imagen. Así, para aplicar estas correcciones, simplemente se deberá seleccionar el rostro de la fotografía en cuestión y escoger la herramienta que se desea utilizar.

Una vez escogida, el editor aplicará los cambios de forma inteligente a la imagen, aunque los usuarios podrán ajustar la intensidad del efecto seleccionado, para adaptarse a sus necesidades o gustos.

Con todo ello, estas herramientas se podrán utilizar, por ejemplo, para ayudar a refinar la textura de la piel, iluminar los ojos o blanquear los dientes, maquillando así algunas imperfecciones.

Las nuevas herramientas de retoque ya se están implementando a nivel mundial, aunque llegarán de forma gradual a los usuarios a través de la aplicación de Google Fotos para dispositivos Android con, al menos, 4 GB de memoria RAM y sistema operativo Android 9.0 o superior.