Google Fotos estrena la función de armario virtual en Estados Unidos: crear conjuntos y probarlos gracias a la IA

Google Fotos ha comenzado a desplegar su función ‘Wardrobe’ para usuarios de Estados Unidos, que pueden crear un armario virtual en base a sus fotos, clasificar y organizar la ropa, crear conjuntos y probarlos mediante imágenes de los usuarios generadas por inteligencia artificial (IA).

La tecnológica dio a conocer su función de armario virtual ‘Wardrobe’ en abril de este año, como una opción para que los usuarios puedan crear sus propias organizaciones de ropa y accesorios, en base a la ropa de las fotografías guardadas.

Es decir, se trata de una opción que identifica la ropa, separa las prendas y las captura en imágenes individuales que se guardan en un nuevo álbum automáticamente. En él, los usuarios pueden combinar prendas y accesorios para generar estilos, probárselos de manera virtual y compartirlos.

Ahora, Google Fotos ha comenzado a desplegar la función de ‘Wardrobe’ ampliamente para usuarios de Estados Unidos, que ya pueden crear su armario virtual con las prendas de las fotografías y obtener sugerencias de conjuntos.

Así lo ha compartido el usuario Artem Russakovskii, fundador del medio Android Police, en una publicación en la red social X, tras acceder a esta nueva herramienta de Google Fotos y probar sus capacidades.

Según ha explicado, una vez analizadas todas las fotografías almacenadas en Google Fotos, la aplicación genera el armario virtual mostrando cada prenda por separado. Dentro de este armario, permite filtrar las prendas de ropa para encontrar las deseadas, así como seleccionar varias a la vez para crear conjuntos.

De hecho, con la función ‘Pruébatelo’ dentro del armario, la IA de Google puede generar imágenes completas del usuario con la ropa seleccionada puesta, para comprobar cómo queda el conjunto antes de ponérselo en la vida real.

Como detalla Google en su página de soporte, por el momento esta función está disponible en Brasil, Estados Unidos y la India. Asimismo, requiere tener activada la función ‘Grupos de caras’ y detallar cuál es la cara del usuario en cuestión.

Además, también necesita contar con más de 1.000 fotos del usuario, a no ser que se disponga de una suscripción a AI Pro o AI Ultra, así como tener el dispositivo actualizado a una versión de Android 10 o posterior.

Google Fotos también ha comenzado desplegar la función de Apilamiento Manual de Fotos en dispositivos Android, que permite seleccionar varias fotografías en la aplicación y juntarlas para organizar manualmente la biblioteca, como ha recogido Android Authority.