Google endurece los requisitos de uso de memoria para las apps Android ante la escasez de memoria RAM

Google ha introducido cambios en sus requisitos para aplicaciones Android, solicitando a los desarrolladores que reduzcan y vigilen el uso de memoria de sus aplicaciones, así como optimicen su código si es necesario, de cara a enfrentar la escasez de chips de memoria RAM.

Android incluye límites al uso de memoria por parte de las aplicaciones desde Android 17, de cara garantizar un entorno más estable para las 'apps' y los usuarios de Android, protegiendo su experiencia general frente a aplicaciones que consumen exceso de memoria y causen ralentizaciones en todo el sistema e incluso un mayor consumo de la batería.

Ahora, Google Play ha introducido nuevos requisitos para las aplicaciones Android, que se basan en reducir la huella de memoria de la 'app' para "ayudar a los desarrolladores a navegar las limitaciones de 'hardware' a nivel industrial".

Esto es, en referencia la situación actual que atraviesa el sector tecnológico con la escasez de chips de memoria RAM, que ha "alterado la disponibilidad de la memoria de los dispositivos" y, por tanto, también afecta a la experiencia del consumidor.

En este marco, dado que Android 17 se está implementando en un ecosistema más amplio de dispositivos, los desarrolladores deberán adaptarse a estos nuevos equipos y a sus fabricantes, que aprovecharán los límites de memoria por aplicación que ofrece Android en su cartera de configuraciones de RAM de dispositivos, incluyendo desde 4GB a más de 16 GM de memoria.

Para abordar este desafío, Android ha optado por límites de memoria más amplios, que incluyen nuevos umbrales en el uso dinámico de memoria, el uso de mapas de bits y la optimización del código, como ha detallado en un comunicado en su blog.

Así, con nuevas herramientas en Play Console, los desarrolladores dispondrán de nuevas métricas sobre su uso de memoria, así como alertas proactivas de rendimiento cuando sus aplicaciones superen estos nuevos umbrales, de manera que puedan optimizar su código para ajustarse. Asimismo, durante el próximo año, Google lanzará nuevas herramientas de diagnóstico e, incluso, un Limitador de Memoria.

En caso de que las aplicaciones no cumplan estos nuevos requisitos, Google ha advertido que "se ralentizará y puede ser cancelada". Además, también pueden perder visibilidad y experimentar una capacidad de publicación reducida en Google Play.