Google dejará de ofrecer su aplicación del Tiempo integrada en los relojes inteligentes con Wear OS 6

Google dejará de ofrecer su aplicación del Tiempo integrada en los relojes inteligentes que incorporen el sistema operativo Wear OS 6 u superiores, dado que “las marcas favoritas de los relojes de los usuarios” ya ofrecen sus propias aplicaciones meteorológicas predeterminadas.

Obtener el pronóstico del tiempo sin necesidad de sacar el teléfono es sólo una de las maneras con la que un reloj inteligente puede ayudar agilizar el día a día a un usuario.

No obstante, Google ha anunciado que dejará de integrar su aplicación del tiempo en los relojes inteligentes que porten el sistema operativo Wear OS 6 o una versión superior, según ha recogido en una publicación en su página web.

El gigante tecnológico ha justificado esta decisión al señalar que “las marcas de relojes favoritas” de los usuarios, como Samsung, Mobvoi o OnePlus, ya ofrecen sus propias aplicaciones meteorológicas predeterminadas en Wear OS.

Así, los usuarios que porten un Pixel Watch con Wear OS 6 o sistemas posteriores, dispondrán automáticamente la nueva ‘app’ Pixel Weather sin necesidad de hacer nada.

En caso de tener un reloj de otra marca, la aplicación Weather Wear OS ya no está disponible para nuevas instalaciones, pero si el usuario tenía la aplicación instalada antes de actualizar el sistema operativo a Wear OS 6 podrá seguir usándola.

Los nuevos usuarios pueden tener acceso a una nueva aplicación meteorológica predeterminada en su reloj, o bien pueden descargar una ‘app’ diferente desde Play Store.

En cambio, para los relojes con Wear OS 5 o versiones anteriores no habrá cambios, por lo que se podrá seguir accediendo y descargando la aplicación del Tiempo desde Play Store.

Por su parte, Google ha informado de que los relojes que ejecuten Wear OS 3+ pueden seguir pidiendo actualizaciones meteorológicas a Gemini o al Asistente de Google.