Google crea un nuevo proceso en Android para descargar apps sin verificar que combate la urgencia de las estafas

Google ha compartido los planes que tiene para reducir los riesgos que presentará la descarga de aplicaciones sin verificar, destinadas a evitar las estafas y garantizar que los usuarios avanzados pueden realizar instalaciones de manera segura, aun asumiendo los riesgos.

Las nuevas políticas de Android exigen a los desarrolladores que estén verificados para poder distribuir sus aplicaciones en el ecosistema, tanto si lo hacen dentro de Play Store como si lo hacen en tiendas alternativas o sus propias páginas web.

Este cambio cuenta con una excepción destinada a los usuarios avanzados, es decir, los usuarios experimentados y desarrolladores, quienes podrán instalar aplicaciones sin verificar.

Estas personas podrán acogerse a un nuevo flujo avanzado, diseñado en colaboración con la comunidad, que introduce medidas para combatir la coerción, como puede ocurrir en estafas telefónicas que engañan a las víctimas y las animan a desactivar las medidas de seguridad de Android para instalar aplicaciones maliciosas.

Este flujo requiere que los usuarios habiliten el modo desarrollador, que “evita activaciones accidentales o elusiones con un solo toque”, e incluye una comprobación rápida para asegurarse de que no están siendo apremiados por ningún actor de amenazas para que desactiven las medidas de seguridad, como explica Google en el blog de desarrolladores de Android.

También requerirá que el dispositivo se reinicie, una medida que “interrumpe cualquier acceso remoto o llamada telefónica activa”, cortando de esta forma la comunicación con los estafadores, y solicitará que los usuarios se autentiquen de nuevo.

Este proceso exige también que esperen un día para verificar su identidad, algo que deberán hacer a través de un factor biométrico, como la huella dactilar o el reconocimiento facial, o con el PIN de desbloqueo del teléfono.

Por último, y tras aceptar una notificación en la que podrán confirmar que entienden los riesgos, podrán instalar aplicaciones de desarrolladores sin verificar. Esta función, además, podrá habilitarse por un plazo de siete días o de manera indefinida.

Este flujo avanzado es una medida que pretende añadir seguridad en un entorno de instalación donde esta se no se garantiza y que puede ser el escenario de estafas que buscan una acción de sus víctimas generando en ellos la sensación de urgencia.

Adicionalmente, Google ha confirmado que está trabajando también en nuevas cuentas de distribución limitadas y gratuitas para estudiantes y aficionados, que crean aplicaciones por ‘hobby’ o para aprender, y que normalmente las dirigen a un grupo pequeño de personas, como familiares o amigos.

Con estas cuentas podrán compartir aplicaciones con hasta 20 personas sin necesidad de presentar una identificación oficial ni pagar una cuota de registro.