Google comienza a penalizar en la Play Store a las aplicaciones que consumen excesiva batería en un segundo plano

Google ha comenzado a penalizar en la Play Store a aquellas aplicaciones que consuman excesiva batería en segundo plano, añadiendo advertencias o reduciendo su visibilidad en la tienda, así como las recomendaciones.

La compañía anunció el pasado mes de noviembre que emprendería acciones contra las aplicaciones que drenasen la batería del ‘smartphone’ con el objetivo de reducir estos comportamientos anómalos en favor de las ‘apps’ que sí trabajan por un consumo energético eficiente.

Google dio a los desarrolladores de plazo hasta marzo para corregir el consumo excesivo, y finalizado el plazo, ya está trabajando en limitar las aplicaciones que gasten demasiada batería cuando no se están ejecutando activamente.

Para ello, añadirá advertencias con el mensaje: “Esta aplicación usa más batería de lo esperado debido a una mayor actividad en segundo plano”. También disminuirá las apariciones en la Play Store o en el apartado de recomendaciones.

“Reconociendo que el consumo excesivo de batería es una preocupación prioritaria para los usuarios de Android, Google ha tomado medidas importantes para ayudar a los desarrolladores a crear aplicaciones más eficientes energéticamente”, ha explicado la compañía en el blog de desarrolladores de Android.

Estas medidas se engloban en el objetivo de la compañía por reducir el número de aplicaciones que superan el umbral de “bloqueo de activación excesivo” en la métrica de Android Vitals, que comenzó a probarse a principios del año pasado.

La métrica se basa en un nuevo umbral de comportamiento anómalo, que determina cuándo una aplicación usa de manera excesiva la función de activación, la que permite a la ‘app’ seguir realizando alguna actividad en segundo plano cuando el usuario ha apagado la pantalla del ‘smartphone’.

Se trata de una función útil, por ejemplo, para escuchar música o descargar archivos mientras no se utiliza el teléfono. Sin embargo, ese uso mantiene activo el teléfono y tiene un coste energético, que en ocasiones llega a suponer un consumo alto sin que el usuario se dé cuenta.