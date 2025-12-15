Google comienza a integrar NotebookLM en su asistente Gemini

Google ha comenzado a integrar el servicio de NotebookLM dentro de su experiencia con el asistente de inteligencia artificial (IA) Gemini, ya que los usuarios podrán compartir sus cuadernos con el ‘chatbot’ para agregar contexto a la conversación o solicitar que realice acciones concretas. Impulsado por IA, NotebookLM es un servicio que ofrece herramientas para asistencia de investigación, ayudando a analizar, resumir y organizar el contenido de las fuentes de información que compartan los usuarios, ya sean documentos PDF, audios, vídeos, imágenes o sitios web, entre otras opciones, en formato de cuadernos.Como resultado, NotebookLM genera resúmenes de texto, mapas mentales e incluso pódcast o presentaciones de vídeo generadas por IA en base al contenido de las fuentes compartidas, lo que resulta de gran ayuda a la hora de aprender, estudiar o crear contenido de forma eficiente y que, ahora, también se podrá hacer directamente desde el asistente Gemini.Esto se debe a que Google ha comenzado a integrar NotebookLM directamente en la aplicación de Gemini, como ha podido comprobar el usuario Testing Catalog News y ha compartido en una publicación en la red social X, donde ha explicado que los usuarios podrán adjuntar cuadernos de la plataforma como contexto a sus conversaciones con el ‘chatbot’.Según ha matizado, esta integración ya se ha comenzado a lanzar para algunos usuarios, sin embargo, por el momento, no parece estar desplegándose a nivel global, sino que se trata de un lanzamiento más pausado hasta que se anuncie oficialmente por parte de Google.De esta forma, junto a las opciones para compartir documentos, contenido de Google Drive o Fotografías, Gemini incorporará una nueva alternativa de NotebookLM en la lista que se despliega con el símbolo ‘+’.Al escoger NotebookLM, se abrirá una ventana con los diferentes cuadernos que el usuario haya almacenado en el servicio y se podrá escoger uno de ellos para adjuntarlo como contexto a la conversación con el ‘chatbot’ o solicitar que realice alguna tarea concreta con dicho contenido.Así, Google pretende facilitar el acceso a todos sus servicios desde el asistente Gemini, de manera que se pueda aprovechar la potencia y capacidades de sus modelos en otras herramientas de forma sencilla.