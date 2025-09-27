Google adelanta que su versión de sistema operativo que combina Android con CrhomeOS llegará en 2026

Google ha compartido que su nueva versión de sistema operativo para PC, que se basará en la fusión de Android y ChromeOS, está prevista para darse a conocer durante el próximo año 2026, de cara a integrar todos los avances de IA que ya dispone Android en el ordenador.

Durante los últimos años, el gigante tecnológico ha estado avanzando en relación a la interconexión de ambos sistemas operativos, al comenzar a utilizar partes de la pila de Android, como el kernel de Android Linux y los marcos de trabajo de Android, para incluirlos como parte de la base del sistema operativo CrhomeOS. Así como permitir el uso de aplicaciones de un móvil Android en un ordenador Chromebook.

En este sentido, en junio de este año, el presidente del Ecosistema Android de Google, Sameer Samat, ya confirmó la intención de la compañía de fusionar su sistema operativo para dispositivos móviles Android, con ChromeOS, su sistema operativo para ordenadores portátiles Chromebook, de manera que conformen “una sola plataforma”.

Ahora, Google ha adelantado que esta nueva versión de sistema operativo para ordenadores se dará a conocer durante el próximo año, tal y como lo ha dado a conocer el propio Samat, en el marco de la Cumbre Snapdragon de Qualcomm, celebrada esta semana.

En este sentido, además de dar a conocer sus nuevos procesadores de última generación, Snapdragon 8 Elite Gen 5 y Snapdragon X2 Elite y X2 Elite Extreme, el CEO de Qualcomm, Cristiano Amon, también ha compartido las intenciones de Google llevar a cabo esta fusión entre Android y ChromeOS.

Por su parte, Samat, ha añadido durante la conferencia que es algo que “entusiasma muchísimo para el próximo año”, al tiempo que ha recordado que, aunque llevan mucho tiempo desarrollando ChromeOS y Android de cara a ofrecer dispositivos “cada vez más productivos”, también ven una oportunidad en este nuevo ‘software’ para “acelerar todos los avances en IA” que ya se están implementando en Android y llevarlos al formato de ordenador “lo más rápido posible”, como ha recogido The Verge.

Siguiendo esta línea, también ha subrayado como este nuevo sistema operativo lograría que los ordenadores y el resto de dispositivos del ecosistema Android “funcionen a la perfección”. “Básicamente, lo que estamos haciendo es tomar la experiencia de ChromeOS y rediseñar la tecnología subyacente en Android”, ha apostillado Samat.

Con todo ello, se ha de tener en cuenta que ni la compañía de semiconductores ni el gigante tecnológico han especificado cómo están colaborando respecto al desarrollo de este nuevo sistema operativo para ordenadores.