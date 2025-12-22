GlobalSuite Solutions impulsa el gobierno corporativo de la IA con su nueva solución AI Governance

GlobalSuite Solutions ha presentado su nueva tecnología AI Governance, una solución diseñada para ayudar a las organizaciones a avanzar en la integración de la inteligencia artificial (IA) pasando de la experimentación al gobierno corporativo.

La compañía tecnológica, experta en soluciones de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC), ha trasladado su intención de continuar ayudando a las empresas a avanzar con “su confianza” en la era de la IA, bajo la premisa de que “la innovación sin control es un riesgo”, pero “la innovación gobernada es una ventaja competitiva”.

Para ello, GlobalSuite Solutions ha presentado una nueva propuesta que responde a la adopción masiva de la IA por parte de las empresas actualmente, que pretenden transformar sus modelos de negocio pero, al mismo tiempo, se enfrentan a nuevos desafíos críticos, como la falta de explicabilidad, la dificultad de centralizar todos los sistemas de IA, los sesgo en la toma de decisiones y una presión regulatoria creciente a consecuencia de leyes como la EU AI Act.

Teniendo todo ello en cuenta, ha lanzado GlobalSuite AI Governance, una solución que ayuda a resolver estos desafíos permitiendo a las compañías pasar de la fase de experimentación a un modelo de gobierno corporativo sólido y escalable, como ha detallado en un comunicado.

En este sentido, se trata de una solución que ofrece agilidad corporativa ya que, en lugar de gestionar la IA con procesos manuales desconectados, unifica la complejidad regulatoria “en un único entorno de gestión”.

Este entorno, permite definir las responsabilidades y competencias de los distintos equipos responsables de IA en la organización. De esta manera, también se facilita que conozcan y definan los riesgos, involucrando al mismo tiempo a toda la empresa para asegurar el cumplimiento de las diferentes normativas aplicables.

Como han subrayado desde GlobalSuite Solutions, esta capacidad de gestión centralizada también se traduce en un impulso a la hora de alcanzar “objetivos estratégicos clave”. Esto se debe, según han explicado, a que facilita un cumplimiento multimarco, que “armoniza normativas dispares”, como es el caso de la EU AI Act, las normas ISO/IEC 42001 o las NIST AI RMF, evitando duplicar medidas o controles y reduciendo la carga administrativa.

Siguiendo esta línea, también se trata de una solución que otorga seguridad jurídica, dado que permite llevar a cabo una “trazabilidad total” sobre todo el trabajo ante una auditoría. De esta forma, la IA se integra de forma real en la empresa y “deja de ser una isla tecnológica”, para alinearse con otras estrategias de seguridad y privacidad de la empresa.

“Con AI Governance, automatizamos la detección de riesgos para que las personas tomen las decisiones finales con información fiable. Es la única forma de escalar la innovación sin perder el control ni la ética por el camino”, ha agregado el CEO de GlobalSuite Solutions, Antonio Quevedo, una característica que se añade a las mencionadas anteriormente.

ASISTIR A LOS EQUIPOS DE CUMPLIMIENTO

Además de todo ello, AI Governance también incorpora capacidades de IA para asistir a los equipos de cumplimiento. En este caso, actúa como un copiloto inteligente que ayuda a identificar riesgos operativos o reputacionales. De la misma forma, sugiere controles preventivos y facilita la redacción de políticas, de manera que los trabajadores pueden centrarse en la estrategia y “no en la burocracia”.

Finalmente, GlobalSuite Solutions ha detallado que el ‘software’ orquesta el ciclo de vida completo de los sistemas, esto incluye desde el inventario y la evaluación de riesgos hasta la monitorización post-market, asegurando así que la tecnología sirva al negocio de manera “ética, robusta y responsable”.