Fujitsu propone la “transformación dinámica”

Las tensiones geopolíticas y la rápida evolución de la inteligencia artificial (IA) están redefiniendo los modelos de negocio, que ya no pueden simplemente reaccionar a cambios concretos, sino que deben impulsar una transformación integral que permita a las empresas prosperar en la incertidumbre, un enfoque que Fujitsu denomina “transformación dinámica” y que sitúa a las tecnologías emergentes en el centro de dicha transformación.

La competitividad de las organizaciones depende de su capacidad para desarrollar ciclos continuos de formulación de hipótesis, experimentación, aprendizaje y adaptación, independientemente de los resultados obtenidos.

Mantener de forma constante este proceso de prueba y aprendizaje permite a las empresas cuestionar, redefinir y reconstruir sus estrategias, modelos de negocio y procesos de manera continua.

Fujitsu denomina a este enfoque transformación dinámica, y lo contrapone a los modelos empresariales tradicionales, basados en la reacción a cambios concretos, que están perdiendo vigencia en un momento como el actual, dominado por la incertidumbre.

Esta incertidumbre se debe al aumento de las tensiones geopolíticas, que está obligando a tomar decisiones rápidas sobre la reconfiguración de las cadenas de suministro o la gestión de las limitaciones de recursos y energía; y la rápida evolución de la IA, que está transformando las formas de trabajar e incluso la propia estructura de las organizaciones.

Fujitsu destaca la necesidad de impulsar una transformación integral, desde la dirección hasta los equipos operativos, que garantice la viabilidad y resiliencia de la organización en entornos de volatilidad permanente, como recoge en las conclusiones del informe ‘Fujitsu Technology and Service Vision 2026’.

Aprovechando el potencial de la colaboración entre las personas y la inteligencia artificial, así como los avances tecnológicos y la convergencia de distintas tecnologías, las empresas pueden impulsar acciones concretas que sitúen las tecnologías emergentes como motor de la transformación, logrando una transformación dinámica.

Este enfoque va en línea con las características que comparten las compañías que obtienen mejores resultados, y que se recogen en informe, en las que destaca una estrategia empresarial que sitúa la IA en el centro del negocio, equipos capaces de maximizar el potencial de la IA en todas las áreas de la organización, una infraestructura tecnológica que acelera la evolución empresarial y unas medidas de seguridad preparadas para responder a los retos que planteará la evolución de la IA en el futuro.