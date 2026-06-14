Fujifilm presenta la cámara instax mini 13 con temporizador automático

Fujifilm ha presentado su nueva cámara instantánea instax mini 13 (mini 13), que llega con un temporizador automático y una nueva variedad de papel con motivos galácticos.

Tres años después de lanzar instax mini 12, Fujifilm ha presentado una nueva cámara instantánea, que actualiza ligeramente el diseño de su predecesora, con una carcasa con efecto acolchado, un botón de disparo más prominente y el logotipo metálico plateado en la parte delantera.

instax mini 13 mantiene la elección de colores suaves, estando disponible en Dreamy Purple (morado), Frost Blue (azul), Candy Pink (rosa), Lagoon Green (verde) y Clay White (blanco). Se pondrá a la venta a partir del 25 de junio a un precio de 89,99 euros.

Una novedad de este modelo es la introducción de un temporizador automático, con opciones de dos o diez segundos, que se une a características como un modo de primer plano, un espejo para selfis, exposición automática y control automático del flash, como informa la compañía en una nota de prensa.

La cámara instantánea también cuenta con la función de corrección de paralaje, que permite que el visor de la cámara se alinee con el objetivo cuando se utiliza el modo de primer plano, y la estructura del objetivo se ha rediseñado para que este elemento sea más intuitivo.

Junto a la cámara, la aplicación para ‘smartphone’ instax UP! se ha actualizado para ofrecer en un mismo ligar opciones de escaneo, importanción, organización y guardado de fotografías, independientemente del tamaño de la película instantánea instax, cámara o impresora que se utilice.

La aplicación también integra inteligencia artificial, que usa para reconocer mejor imágenes frente a fondos u otros contenidos externos, para ofrecer un escaneo de imágenes más preciso.

Con la cámara también llega una nueva variedad de película instantánea instax mini, Pastel Galaxy, que ofrece un tema cósmico con adornos brillantes y colores suaves y que tendrá un precio de 12,99 euros.